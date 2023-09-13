Петербургское УФАС нашло нарушения в рекламе «Почта банка»

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предписание «Почта банку» из-за рекламной рассылки, сообщили в пресс-службе ведомства.

В управление с заявлением обратился бывший клиент банка, который продолжал получать рекламу в СМС.

«Никита, 2 500 000 р. Уже одобрены! Ставка от 4,5 % при оформлении онлайн pchtb.ru до 07.06.2023»,— одно из таких сообщений цитирует пресс-служба.

Петербургское УФАС изучило рекламные сообщения и выяснило, что мужчина, получавший рассылку, много лет не является клиентом банка, кроме того, он не давал согласия на получение сообщений, которые, как оказалось, составлены некорректно — в них перечислены не все условия для получения кредита и в них нет наименования лица, предлагающего услуги. Антимонопольная служба признала рекламу не соответствующей п.2 ч.2 статьи 28 ФЗ «О рекламе» и выдала банку предписание. Сумма штрафа по этой статье составляет от 300 тыс. до 800 тыс. руб.

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