Главу «Жилищника» в Москве оштрафовали за слова о том, что мигранты работают лучше русских

Хорошевский суд Москвы оштрафовал исполняющего обязанности директора «Жилищника района Хорошево-Мневники» Дмитрия Муткова на 10 тыс. руб. за слова о том, что мигранты работают лучше русских. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

Дмитрия Муткова признали виновным по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти и вражды). Максимальное наказание по ней — штраф в размере 20 тыс. руб.

В сентябре в социальные сети попало видео, на котором Дмитрий Мутков говорит, что ему «больше нравится работать с иностранными гражданами, потому что они любят работать, в отличие от русских». Один из жителей района Хорошево-Мневники подал жалобу в Следственный комитет, где начали проверку слов Дмитрия Муткова.

6 октября в Госдуму внесли законопроект об установлении предельного количества мигрантов в разных отраслях экономики. Депутаты также предложили запретить гражданам других стран работать в сфере медицины и образования, такси и грузоперевозках.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Иностранцев предлагают выдавить с местности».

Петр Бузлаев