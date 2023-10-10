«Ротко разработал свой собственный формальный словарь»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о ретроспективе Марка Ротко, организованной фондом Louis Vuitton.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stedelijkmuseumschiedam.nl Фото: stedelijkmuseumschiedam.nl

В Париже проходит первая крупная ретроспектива Марка Ротко за 25 лет, с 1999 года. Фонд Louis Vuitton собрал около 115 работ из международных музеев и частных коллекций, в частности, из галереи Tate в Лондоне, Музея современного искусства в Нью-Йорке и семьи художника, от первых фигуративных картин до абстрактных работ, благодаря которым он наиболее известен сегодня.

Как известно, Маркус Янкелевич Роткович родился в 1903 году в Двинске (нынешний Даугавпилс), на территории Российской империи в семье аптекаря. Дома, кстати, говорили на идише и русском. А уже в 1913-м вся семья эмигрировала в США.

Уже в 1940-е годы его пристальный интерес к философии (особенно к трудам Ницше) и греческой мифологии придает работам все более символистский характер. После экспериментов с абстрактным экспрессионизмом (вместе с Джексоном Поллоком), а затем с сюрреализмом, он разработал свой собственный формальный словарь.

Довольно враждебно относясь к так называемому экспрессионизму живописи действия, Марк Ротко вместе с Барнеттом Ньюманом и Клиффордом Стиллом изобрел новый медитативный способ творчества, который критик Клемент Гринберг определил как «живопись цветового поля».

В этих работах Ротко выражал себя исключительно посредством цветовых полей с нечеткими краями. Иногда монохромные, но часто состоящие из двух или трех полос разного цвета — желтого, красного, охристого, оранжевого, а также синего и белого, — картины, кажется, передают глубокое духовное измерение.

В 1958 году Ротко получил заказ на серию фресок для ресторана Four Seasons в Нью-Йорке. В итоге художник не сдал работы и сохранил всю серию. 11 лет спустя он подарил девять картин галерее Tate.

Эти работы, явно отличающиеся от предыдущих своими глубокими красными оттенками, представлены в специальном зале галереи и будут включены в ретроспективу Louis Vuitton.

Как известно, Ротко покончил жизнь самоубийством 25 февраля 1970 года, приняв огромную дозу алкоголя и снотворного в своей нью-йоркской студии.