В Черноземье заболеваемость коронавирусом за неделю выросла вдвое

За неделю со 2 по 8 октября в Черноземье подтвердились 660 случаев коронавируса. Неделей ранее — было в 2,1 раза меньше, 312. Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии инфекцию выявили у 1 309 082 жителей макрорегиона. Выздоровели за неделю 478 пациентов (1 285 702), летальных исходов не установлено (22 155).

В Белгородской области было выявлено 110 заболевших коронавирусом (неделей ранее — 84, всего — 174 293). Вылечились 100 пациентов (неделей ранее — 51, всего — 171 695). Летальных исходов не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 белгородец.

В Воронежской области подтвердились 311 случаев (неделей ранее — 255, всего — 508 323). Выздоровели 228 пациентов (неделей ранее — 123, всего — 499 103). Летальных исходов не было, с начала пандемии скончались 8 705 воронежцев.

В Курской области инфекцию выявили у 39 человек (неделей ранее — у 21, всего — у 155 963). Вылечились 27 пациентов (неделей ранее — 12, всего — 153 373). Летальных исходов не установлено, с начала пандемии скончались 2 545 курян.

В Липецкой области заболевание обнаружили у 77 человек (неделей ранее — у 57, всего — у 184 219). Вылечились 40 пациентов (неделей ранее — 22, всего — 180 098). Летальных исходов не зафиксировано, с начала пандемии скончались 4 004 липчанина.

В Орловской области было выявлено 98 зараженных (неделей ранее — 68, всего — 141 106). Выздоровели 58 пациентов (неделей ранее — 27, всего — 138 974). Летальных исходов не было, с начала пандемии скончались 1 986 орловчан.

В Тамбовской области подтвердились 25 случаев (неделей ранее — 18, всего — 142 459). Вылечились 25 пациентов (неделей ранее — 20, всего — 142 459). Летальных исходов не установлено, с начала пандемии скончались 2 544 тамбовчанина.

В целом по России было выявлено 16 127 случаев (23 061 960), выздоровели 16 297 пациентов (22 498 445), умерли 25 человек (400 102).

Почему в макрорегионе начала расти заболеваемость коронавирусом — в публикации «Ъ-Черноземье» «COVID-19 пробует вернуться».

Алина Морозова

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