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COVID-19 пробует вернуться

В Черноземье на фоне роста ОРВИ увеличивается число заболевших коронавирусом

В Черноземье вновь начался рост заболеваемости коронавирусом, который уже традиционно происходит на фоне осеннего увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом. С начала сентября показатель по COVID-19 вырос более чем вдвое, при этом он в разы меньше прошлых волн. За минувшую неделю в Черноземье заболели 312 человек, тогда как в апреле примерно такое же число фиксировалось за сутки в одной только Воронежской области. Регионы отказываются от массовой вакцинации от COVID и советуют прививаться только людям из групп риска. В Орловской области в принципе нет вакцины, воронежские власти отказались от закупок в ожидании новых препаратов. Эксперты согласны, что нынешние варианты против новых штаммов сильно не помогут.

Увеличившаяся заболеваемость «коронавирусом» в Черноземье пока далека от показателей пандемии

Увеличившаяся заболеваемость «коронавирусом» в Черноземье пока далека от показателей пандемии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличившаяся заболеваемость «коронавирусом» в Черноземье пока далека от показателей пандемии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала осени заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла более чем вдвое — в 2,3 раза, со 136 случаев в неделю за 4-10 сентября до 312 случаев за 18-24 сентября. Госпитализированных пациентов в разы меньше. Например, на прошлой неделе, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, их было 76.

Как в Черноземье весной снижалась заболеваемость коронавирусом

Пока число пациентов намного ниже, чем в прошлом сентябре или этой весной. Из-за падения заболеваемости оперштаб с середины мая перешел с ежедневной статистики на еженедельную. В апреле только в Воронежской области регистрировалось более 300 новых пациентов в день, в прошлом сентябре показатель и вовсе приближался к 2 тыс. случаев в сутки.

Теперь же во всех шести регионах за неделю фиксируется несколько сотен заболевших. Наименьший показатель был в середине августа, когда за семь дней в Черноземье заболели 110 человек, в том числе в Тамбовской области — три, в Курской — семь, в Воронежской — 52. В сентябре сильнее всего заболеваемость выросла в самом густонаселенном регионе — Воронежской области. За первую неделю выявлено 67 случаев, за вторую — 113, за третью — 177, показатель вырос в 2,6 раза.

В Белгородской и Орловской областях показатель вырос в 2,3 раза. В первом регионе за недели сентября заболевали 10, 16 и 38 человек, во втором — 19, 33 и 44. Почти вдвое увеличился показатель в Курской области, с восьми до 17 (во вторую неделю было девять случаев). В Липецкой области заболеваемость почти не меняется — 22, 25 и 27 заболевших. Тамбовская область остается единственным регионом, где нет ни поступательного роста, ни падения. В первую неделю сентября заболели десять человек, во вторую — 14, в третью — девять.

На этом фоне еще в середине сентября белгородский минздрав заявил об отказе от массовой вакцинации против COVID-19. «Предыдущий штамм был гораздо опаснее, рекомендовали прививаться всем. Сейчас вирус амбулаторный»,— пояснил региональный министр Андрей Иконников. Медики рекомендовали прививаться белгородцам с хроническими заболеваниями и людям в возрасте от 60 лет. «Если ситуация изменится, могут быть предложены другие рекомендации»,— отметил господин Иконников. Если лечебное учреждение подведомственно минздраву, вакцинацию проведут бесплатно. На середину сентября в регионе было около 1 тыс. доз «Спутника лайт».

В департаменте здравоохранения Воронежской области „Ъ“ рассказали, что поставки в регионы вакцины против коронавируса за счет средств резервного фонда правительства РФ не планируются. «Штаммы меняются, нужны новые вакцины, они в стадии разработки. Как только мы получим клинические рекомендации Минздрава РФ о дальнейшей тактике иммунизации населения против COVID-19 актуальными вакцинами и будут определены контингенты, подлежащие вакцинации, профилактическую работу в этом направлении продолжат»,— пояснили в ведомстве. Сейчас в регионе развернуто 45 коек для больных коронавирусом.

В Курской области также не планируют массовую вакцинацию, рассказали „Ъ“ в облправительстве. В регионе циркулируют разновидности штамма «омикрон», для госпитализации готовы 54 койки. Для желающих прививка будет бесплатной, в середине сентября закуплено 2 тыс. доз, планируется приобрести еще 8 тыс. Курирующий медицину вице-губернатор Андрей Белостоцкий на совещании 25 сентября призывал коллег вакцинироваться.

Липецкое управление здравоохранения отметило, что вакцинация будет бесплатна для населения из групп риска. «Течение заболевания сходно с сезонными ОРВИ, редко протекает с поражением легких. Наибольший риск у старших возрастных групп с хроническими заболеваниями»,— пояснили там „Ъ“. С 1 по 15 сентября привились 7,8 тыс. человек. Дополнительные закупки доз не планируются, так как «благодаря успешно проведенной вакцинации» создан высокий коллективный иммунитет — защищены от инфекции 87,6% жителей.

В департаменте здравоохранения Орловской области заявили „Ъ“, что в регионе нет вакцины: «В 2023 году закупок не было из-за значительного улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу». Сейчас, добавили там, регистрируются единичные случаи, болезнь протекает «часто» в легкой форме и лечится амбулаторно. При этом для больных держат 45 коек. «Если работодатель захочет привить сотрудников, он имеет право закупить вакцину на свои средства»,— напомнили в ведомстве.

Минздрав Тамбовской области продолжает бесплатно вакцинировать население, но в небольших масштабах. Всего за год было куплено 6,5 тыс. доз. Последняя партия в 1,4 тыс. доз «Спутника лайт» приобретена в сентябре. В ноябре планируется еще одна закупка. В основном в регионе циркулируют разновидности «омикрона». Для тяжелых больных развернуто десять коек.

Вместе с тем в Черноземье начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Белгородской области за неделю зафиксировано 7 474 случаев, что на 37,2% больше, чем неделей ранее (5 448). Андрей Иконников на оперативном совещании отметил, что это не превышает ежегодного значения в эпидсезон. В регионе планируют привить от гриппа около 997 тыс. человек. Для этого используются вакцины «Ультрикс квадри» для детей и «Совигрипп» для взрослых. По данным на 22 сентября, поступило около 382 тыс. доз, использовано более половины.

До 6 октября руководители белгородских органов власти и подведомственных учреждений должны обеспечить стопроцентную вакцинацию сотрудников. Исключение сделано лишь для людей с противопоказаниями, пояснили в облправительстве. До полной вакцинации руководству не будут выплачивать премии, разрешать командировки и отпуска.

По данным воронежского управления Росприроднадзора на 20 сентября, за неделю ОРВИ и гриппом заболел 7 281 человек — почти на 38% больше, чем неделей ранее (4 511). В регионе планируется привить 1,3 млн жителей. В конце августа поступило 459,4 тыс. доз вакцин. «Подъем заболеваемости традиционно регистрируется в начале сентября, когда начинается учебный год, сотрудники возвращаются из отпусков. Пик обычно приходится на конец года — начало нового года»,— рассказали в департаменте здравоохранения. Мэрия Воронежа и облправительство ввели масочный режим в своих зданиях.

В Курской области, по данным Роспотребнадзора на 25 сентября, ОРВИ заболели 9 289 человек, тогда как неделей ранее на 5% меньше — 8 785. Планируется привить 626,5 тыс. жителей. Уже поступило 268,2 тыс. доз, использовано 211,8 тыс. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 18 сентября сообщило о росте заболеваемости на почти на 28% — с 4 030 до 5 573 случаев за неделю. Привить планируется 694 тыс. человек. В регион поступило 283 тыс. доз, на 15 сентября использовано 124,5 тыс.

В Орловской области планируют привить от гриппа 320 тыс. человек. В регион поступило почти 144 тыс. доз, поставка второй партии планируется к концу октября. В Тамбовской области вакцинацией от гриппа могут охватить около 653 тыс. человек. Поступило 247,5 тыс. доз, на 13 сентября привились 203,6 тыс. человек.

Как в прошлом году в Черноземье грипп и ОРВИ вытеснили COVID-19

Инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков отмечает снижение коллективного иммунитета от коронавируса: «Люди вакцинировались достаточно давно. Большинство переболело тоже давно». По его словам, подъем заболеваемости связан именно с этим. Пик заболеваемости господин Поздняков прогнозирует через 1–1,5 месяца. «Затем также через 1–1,5 месяца мы выйдем на плато, а потом заболеваемость пойдет вниз. Это будет обусловлено тем, что большая часть популяции уже приобретет иммунитет»,— отметил эксперт. Он полагает, что существующие вакцины кардинально на рост заболеваемости не повлияют: «Они разработаны на основе уханьского штамма, а он очень сильно отличается от всех последующих штаммов, и вакцинация против него не предотвратит рост заболеваемости».

Александр Прытков

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