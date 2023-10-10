Budu: Нижегородскую область признали самым несчастным регионом

Нижегородская область возглавила список регионов, жители которых максимально низко оценили свое ментальное состояние. На втором и третьем месте в рейтинге самых несчастных регионов оказались Красноярский край и Ростовская область. Такие данные публикует онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu. Рейтинг составлен на основе средней оценки жителей региона своего ментального состояния, эмоционального напряжения и уровня тревоги по шкале от 1 до 10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам исследования жители Нижегородской области оценили ментальное состояние жители региона оценили на 4 из 10, эмоциональное напряжение на 3,3 из 10, а уровень тревоги на 4,3 из 10 баллов.

Чаще всего жителей Нижегородской области из ментального равновесия выбивает работа (66%), новостная сводка (31%) и отсутствие новых впечатлений (12%). Позитив они ищут в хорошем состоянии здоровья (56%) и общении с семьей (25%). При этом только треть нижегородцев имеют опыт терапии в прошлом или настоящем.

Каждый пятый житель Нижнего Новгорода считает, что ментальных проблем не существует (18%). При этом те или иные проблемы у опрошенных все же есть. Так, например, 31% нижегородцев наблюдают у себя тревогу, 28% — эмоциональное выгорание, а еще 16% замечают низкую самооценку. Чтобы сохранять эмоциональный баланс, нижегородцы стараются больше проводить времени на природе (37%), погружаются в хобби (26%) и совершают покупки, которые поднимают им настроение (13%).

Самыми счастливыми регионами стали Самарская, Свердловская и Челябинская области.

Андрей Репин