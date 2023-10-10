В пермской больнице Архангела Михаила рухнул лифт с пациентами

В пермской больнице «Архангела Михаила и Всех Небесных Сил» произошло ЧП – в шахту упал лифт с пациентами. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на краевой минздрав и очевидцев.

Сегодня около 08:30 с четвертого этажа пятиэтажного корпуса больницы на ул. Лобачевского, 26, в шахту рухнул лифт с пассажирами и пациентами. После падения лифта, двери не могли вскрыть в течение получаса, началось задымление кабины. В минздраве также пояснили, что эвакуация в дальнейшем проходила в течение 15 минут.

В лифте находилось 14 человек, из них 10 не пострадали. Четверо получили травмы – из них двое, пациент и лифтер – трещины в голени без смещения. Еще два человека проходят обследование.

В администрации больницы также пояснили, что лифт проходил все необходимые освидетельствования. Был заключен договор на техническое обслуживание ежемесячно. По данным сайта Госзакупок, организацией, занимающейся обслуживанием лифта, является ООО «Лифтэнерго-Сервис».

В краевом минздраве отметили, что будет проведено тщательное расследование этого инцидента.

В ведомстве добавляют, что сейчас самое важное - это оказать помощь пострадавшим. Во время инцидента в лифте находились 12 пациентов, лифтер и санитарка. По уточненным данным, 3 человека (2 пациента и лифтёр) будут переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами. Остальные пассажиры лифта не пострадали. Все они были оперативно эвакуированы силами сотрудников медучреждения. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь силами врачей больницы, в том числе врачом-травматологом.