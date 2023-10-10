Прокуратура организовала проверку из-за коричневой воды в Ярославле

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по информации о ненадлежащей организации горячего водоснабжения в Ярославле. Проверку организовали после информации в СМИ о воде коричневого цвета, текущей из крана. Сообщения в соцсетях на эту тему поступают из всех районов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Наибольшее количество жалоб на воду в соцсетях появляется из Дзержинского, Ленинского и Кировского районов. Проблеме уже больше двух недель. Прокуратура заявила о проведении проверки по этому факту.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о горячем водоснабжении, включая вопросы качества поставляемого ресурса, его оплаты, а также контроля за обеспечением горячего водоснабжения населения со стороны органов местного самоуправления»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что примут меры реагирования при наличии оснований.

Алла Чижова