Сибирский полпред президента сменил федеральных инспекторов в двух регионах

Главным федеральным инспектором по Новосибирской области назначен Николай Буймов. Об этом говорится в сообщении официального сайта полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолия Серышева.

Господин Буймов более 30 лет прослужил в органах безопасности. С декабря 2019 года он руководил межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО.

На посту главного федерального инспектора по Новосибирской области Николай Буймов сменил Юрия Семенова, который, в свою очередь, переведен на аналогичную должность в Томскую область. Как уточнили в аппарате сибирского полпреда, ранее, с 2011 года, главным федеральным инспектором по Томской области работал Владимир Сирчук. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский