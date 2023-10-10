Мишустин отменил визит в Уфу

Как стало известно «Ъ-Уфа», визит в Уфу премьер-министра правительства России Михаила Мишустина во вторник не состоится. Вместо главы кабмина Башкирию посетит заместитель председателя правительства Александр Новак.

Прибытие главы кабмина в Башкирию анонсировалось республиканским правительством накануне на совещании. Планировалось, что господин Мишустин вместе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко примет участие в церемонии открытии завода «Амкодор», а также посетит Уфимский университет науки и технологий и примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню республики. Также сегодня в Башкирию прилетит президент Абхазии Аслан Бжания.

Наталья Балыкова

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