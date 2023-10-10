Ледовый городок в центре Екатеринбурга обойдется в 24 млн рублей

Возведение ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге обойдется в 24,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заявки от подрядчиков принимаются до 25 октября.

В этом году тематикой ледового городка станет «Пушкинская карта» в честь 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, который «остается одним из самых узнаваемых авторов для всех слоев населения». Так, планируется создать ряд скульптур изо льда, среди которых 33 богатыря, Царевна Лебедь, Дед Мороз и Снегурочка. Главной скульптурой станет символ 2024 года— дракон.

На площади также появится искусственная елка, высота которой должна быть высотой не менее 30 метров. Подрядчик должен будет установить сцену, шатер из гирлянд, горки, игровой лабиринт.

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