Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 октября

14:30. Пять движущихся беспилотников заметили Рамонском районе Воронежской области за неделю со 2 по 8 октября. Об этом сообщили в администрации района.

13:11. В белгородском Шебекине открыли три памятные плиты местным жителям, погибшим в ходе СВО — Андрею Черняеву, Олегу Погореву и Андрею Боровскому. Об этом сообщили в облдуме.

12:56. За неделю со 2 по 8 октября в результате украинских обстрелов в Белгородской области были повреждены 29 частных домов и квартира в многоквартирном доме. При этом восстановлены были три частных домовладения. Об этом сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина в ходе совещания в облправительстве.

11:05. За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 14 снарядов, 7 октября — 28 снарядов и мин, три тактические ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:02. В одну из дивизий, где случат участники СВО из Липецкой области, был доставлен гуманитарный груз из генераторов, тепловых пушек, бензопил и инструментов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

10:30. Тамбовская область восстановила уже 16 объектов капитального строительства в Новоайдарском районе ЛНР, в том числе 15 — за счет регионального бюджета. Продолжается строительство корпуса детского отделения Новоайдарской больницы. Он должен открыться к новогодним праздникам, сообщил губернатор Максим Егоров.

9:15. Орловский губернатор Андрей Клычков призвал предприятия региона, предпринимателей и волонтеров обеспечить передовую печами-«буржуйками». «Впереди холода и морозы. Не как губернатор, а по-человечески, по дружески, по-мужски прошу всех — заводы, фабрики, предприятия, трудовые коллективы, предпринимательство, волонтерские движения — “Даешь печи-«буржуйки»!” Они очень нужны на фронте. Они — наш приоритет сейчас! Ребята очень просят эти средства обогрева и приготовления пищи. В лесах, в окопах, в полевых укрытиях в условиях дождей и морозов нашим солдатам надо согреться. Нужны печи!» — следует из сообщения господина Клычкова в его Telegram-канале.