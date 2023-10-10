Зеленский утвердил военные расходы на уровне 21,6% ВВП в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил указом решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о финансировании сектора безопасности в 2024 году на уровне не менее 21,6% ВВП. Финансирование должно составить не меньше 1,69 трлн гривен (около $46,3 млрд).

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Указ опубликован на сайте украинского президента. Глава государства также поручил органам сектора безопасности и обороны Украины принять в 2024 году меры «по усилению финансовой дисциплины в сфере управления бюджетными ассигнованиями и обеспечению целевого, эффективного и результативного использования определенного бюджетом объема денежных средств». Они также должны принять меры по сокращению «дебиторской задолженности по выполнению государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения и недопущение образования просроченной дебиторской задолженности».

В бюджете на 2023 год на безопасность и военные нужды предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд). Это 43% всех расходов и 18,2% ВВП Украины.

Расходы сводного бюджета Украины в январе—августе 2023 года выросли на 59% год к году и составили 2,578 трлн грн (около $70 млрд). В частности, расходы на оборону в годовом выражении выросли на 130%, на безопасность и правопорядок — на треть, на соцзащиту — на 13%.