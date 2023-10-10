«Россети» предлагают равняться на себя

По данным “Ъ”, «Россети» предлагают с 2024 года ограничить предельную величину удельных операционных затрат распредсетевых компаний на уровне крупнейшей сетевой организации (ТСО) в регионе. Это, по мнению компании, поможет убрать тарифные перекосы между региональными ТСО и дочерними структурами «Россетей», а совокупный эффект подобной меры для госкомпании составит 13 млрд руб. в год. По мнению экспертов, такое ограничение операционных затрат нельзя считать экономически обоснованным: приемлемо ориентироваться хотя бы на три крупнейших распредсетевых компании региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Россети» рассчитывают ускорить внедрение «эталонных» тарифов для распредсетевых компаний через ограничение предельной величины удельных операционных затрат на уровне крупнейшей ТСО в регионе начиная с 2024 года. Такое предложение «для устранения сложившихся тарифных дисбалансов» и «на первом этапе в качестве переходной меры» глава «Россетей» Андрей Рюмин направил президенту Владимиру Путину в письме от 23 августа (есть у “Ъ”). Президент поставил визу «согласен», переадресовав его вице-премьеру Александру Новаку.

«Эталонные» тарифы — новый принцип долгосрочного регулирования в электросетях. Его суть — сформировать эталонный бенчмарк на операционные затраты (OPEX) на основании множества критериев c последующей ежегодной индексацией для распредсетевых компаний (бывшие МРСК) «Россетей» и независимых ТСО (управляют распредсетями, находящимися в региональной, муниципальной или частной собственности). Правительство прорабатывало возможность внедрения нового метода эталонного OPEX для распредсетей с 1 июля 2026 года. На энергорынке уже существует опыт с введением «эталонов» в энергосбытовых компаниях, где метод применяется с середины 2018 года для «усреднения» маржи гарантирующих поставщиков.

Сейчас тарифы на передачу энергии в разных регионах могут отличаться в несколько раз, а электросети, находящиеся в муниципальной или региональной собственности, зачастую получают тариф на единицу оборудования в несколько раз выше, чем в распредсетях, подконтрольных «Россетям», указывает в письме Андрей Рюмин.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что рассматривают данное предложение и, по предварительным оценкам, в результате общий OPEX может снизиться. Там отметили, что вопрос касается тарифного регулирования и находится в компетенции ФАС. В службе “Ъ” не ответили. В «Сообществе потребителей энергии» считают, что «эта внутривидовая борьба будет иметь смысл для потребителей, если приведет к снижению тарифов».

В «Россетях» подтвердили “Ъ” отправку письма. Экономический эффект от меры в компании оценили в 13 млрд руб. в год — эти средства пойдут либо на снижение ОРЕХ, либо на проведение ремонтов и реконструкции сетей, затраты на которые сейчас в тарифе отсутствуют.

В «Россетях» считают, что ограничить «эталонный» OPEX на уровне крупнейшей ТСО региона нужно без переходного периода, но ссылаются на позицию ФАС, согласно которой переход должен быть поэтапным. «Для нас принципиально, чтобы вопрос нашел свое решение и были исключены случаи, когда у сетевых компаний в одном регионе наблюдается существенная разница в удельных операционных расходах»,— поясняют там. В компании приводят в пример Северную Осетию, где у ГУП «Аланияэнергосеть» OPEX на единицу оборудования составляет 111,24 тыс. руб. против 32,61 тыс. руб. у филиала «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго». В Кемеровской области у ООО «Энергопаритет» показатель составляет 98,65 тыс. руб. против 25,88 тыс. руб. у филиала «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго-РЭС».

Поскольку предложенный подход исходит из того, что уровень расходов крупнейшей ТСО является наиболее обоснованным, то именно крупнейшей ТСО снижение ОРЕХ не грозит, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. При этом остальные компании, у которых удельный OPEX сложился на более высоком уровне, могут лишиться средств для оплаты труда и проведения текущего ремонта, добавляет он. На его взгляд, ограничение OPEX на основании удельного значения, сложившегося по крупнейшей ТСО, сложно признать экономически обоснованным. «В практике тарифного регулирования подобный показатель не используется. Более высокий уровень удельных расходов может быть обусловлен объективными факторами: разным составом оборудования, различием в объеме такого оборудования и структуре и численности персонала ТСО»,— говорит он. По мнению эксперта, нужен более приемлемый индикатив: среднее по трем крупнейшим ТСО или тем, чья доля «котла» более 10%, или даже по всем ТСО региона.

Татьяна Дятел