Корректировка попала в родники

Проект корректировки Территориальной схемы обращения с отходами Ульяновской области вызвал в регионе большой общественный резонанс в связи с запланированным строительством в Майнском районе региона крупнейшего комплекса по обращению с ТКО. Жители региона, которых никто не поставил в известность о проекте, выступили категорически против строительства объектов, отмечая, что это погубит ценные лесные угодья, испортит водоносные слои, от которых идет водозабор для населенных пунктов и от которых питаются местные реки бассейна Волги, нарушит экологию района, считающегося привлекательным для туристов. Недовольство непубличными изменениями высказали и депутаты регионального заксобрания, указавшие на недопустимость проведения в существующем виде общественных обсуждений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото со страницы в VK «Книга жалоб ЖКХ в Ульяновске» Фото: фото со страницы в VK «Книга жалоб ЖКХ в Ульяновске»

В понедельник на заседании заксобрания Ульяновской области при обсуждении законопроекта о внесении изменений в закон «О регулировании земельных отношений» в адрес региональной власти было выражено недовольство «тихой» передачей земель под сомнительные, на взгляд депутатов, проекты. Предложенный региональным минимущества законопроект позволяет губернатору региона предоставлять участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов под размещение объектов культурного или коммунально-бытового назначения или для реализации масштабных инвестпроектов. Зампред заксобрания Рамиль Хакимов (КПРФ) поинтересовался: будут передачи земель предварительно согласовываться с депутатами и населением или получится то же самое, что случилось «с планами строительства мусорного полигона отходов в Майнском районе, когда не спросили ни у местных жителей, ни у кого, приняли решение, а сегодня там народ бунтует».

Строительство полигона, о котором заявил господин Хакимов, планируется проектом откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами. Согласно проекту, к 2026 году прекращает свое действие полигон регоператора ТКО «Контракт Плюс» около села Большие Ключищи, зато появляется большой комплекс обращения с ТКО в Майнском районе недалеко от села Жеребятниково. В него входят мусоросортировочный комплекс на площади 10,9 га с проектной мощностью 140 тыс. тонн в год, полигон промышленных и коммунальных отходов на площади 43,6 га с проектной мощностью 300 тыс. тонн в год, а также объект обезвреживания и утилизации отходов на площади 8 га мощностью 120 тыс. тонн в год. Согласно схеме потоков отходов, на этот комплекс будут поступать отходы с большей части Ульяновской области — из восьми центральных и северных районов региона, а также из правобережной части Ульяновска и, после обработки на мусоросортировочном комплексе от Ульяновского и Цильнинского районов, из Новоульяновска.

Как пояснила «Ъ» заместитель директора департамента жилищной политики регионального минЖКХ Ирина Балантаева, планируемый новый комплекс — «перспективный объект, и он не предложен никаким регоператором, он должен быть в регионе для достижения показателей нацпроекта, согласно которым к 2030 году должна быть обеспечена сортировка 100% отходов и в два раза должен быть сокращен объем отходов, направляемых на полигоны».

Между тем сами жители Майнского района о планируемом комплексе обработки отходов ничего не знали. Региональное министерство ЖКХ и строительства еще 4 сентября объявило общественные обсуждения проекта, которые официально завершились на минувшей неделе (замечания принимались только до 19 сентября). Ни в СМИ, ни в сообщениях пресс-службы губернатора информация об этом не проходила. О планах чиновников жители узнали из местных СМИ, когда направлять замечания в рамках общественных обсуждений было уже поздно. 25 сентября в райцентре Майне собрался стихийный сход, на котором жители района требовали объяснений от руководства района и чиновников министерства. После этого было подписано коллективное обращение к губернатору региона Алексею Русских (с копией — областному прокурору Андрею Теребунову), где они просят не допустить строительства полигона. Под обращением было поставлено на тот момент 2500 подписей (на сегодня — уже 3500 подписей, через сайт петиций собрано еще 3100 подписей). В обращении отмечается, что информация о планируемом строительстве полигона «до населения не доводилась», в то время как такое строительство «в непосредственной близости от населенных пунктов» напрямую повлияет на их здоровье. Жители также отметили, что в месте планируемого размещения полигона проходят водоносные слои с родниками, от которых идет водозабор для жителей Майны и от которых питается река Майдан (приток реки Барыш, входящей в бассейн Волги). 2 октября жители района вышли на акцию протеста на междугороднюю трассу в районе планируемого строительства мусорного комплекса.

В заключении минЖКХ по итогам общественных обсуждений предложения жителей о переносе полигона в другое место учтены не были (все 88 замечаний — от регоператоров и районных властей).

В понедельник на заседании заксобрания вице-спикер, секретарь реготделения «ЕР» Владимир Камеко заявил по этому поводу, что «если бы общественные слушания проводились надлежащим образом, то сегодня бы мы не получили такого резонанса», «и механизм общественных слушаний необходимо пересматривать». Еще более жестко высказался спикер заксобрания Валерий Малышев (он как раз депутат от Майнского района): «Ну что мы обманываем друг друга? Какой нормальный человек даст согласие на размещение около его дома мусорного полигона или размещения крематория?» (Строительство крематория в Заволжском районе, напомним, несмотря на протесты жителей района, прошло общественные обсуждения «без замечаний».) «Вы что прицепились к Майне? Земли что ли нет в области? Все втихаря делаете, почему я как депутат узнаю об этом из соцсетей? Вы знаете, что там родники выходят? Вы что творите? Вы хотите, чтобы они дорогу перекрыли железную? Я губернатору уже сказал, он ответил: будем искать альтенативу»,— сказал спикер.

Впрочем, Ирина Балантаева пояснила «Ъ», что никакого решения про перенос перспективного мусорного комплекса «пока нет», готовится корректировка террсхемы по принятым замечаниям, после которой снова будут объявлены общественные обсуждения, но эта корректировка майнского полигона «не касается».

Между тем уже известно, что одним из интересантов майнского полигона может быть владелец компании «Центрэкотех» (владелец баратаевского полигона) Евгений Калмыков, который сейчас является директором ООО «Комплекс по переработке отходов „Майна“» (создано в июне этого года). Прокуратура Ульяновской области продолжает проверку по обращению жителей района. «Будут изучены все нюансы, каким образом и кому были переданы эти участки, как происходило изменение категорий земель»,— сказал старший помощник прокурора Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск