Сотовая доля Израиля

В связи с войной в Израиле основные российские операторы сотовой связи ввели послабления для своих абонентов, находящихся в стране. По оценкам компаний, речь идет о 50 тыс. человек. Но условия очень разные. «Вымпелком» единственным из «большой четверки» распространил бесплатный пакет на 30 дней в том числе на Палестину. Tele2 сделал связь в Израиле полностью бесплатной до 22 октября с возможностью продления. В то же время МТС и «МегаФон» ограничили льготы преимущественно номерами посольств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Menahem Kahana / AFP Фото: Menahem Kahana / AFP

“Ъ” опросил российских операторов о текущих условиях предоставления услуг связи в роуминге в Израиле и Палестине. Так, «Вымпелком» объявил, что 9 октября подключил клиентам в Израиле и Палестине бесплатный пакет интернет-трафика, голосовой связи и СМС: «Он будет действовать в течение следующих 30 дней». Остальные операторы связи предоставили льготы только абонентам в Израиле. Tele2 с 10 октября сделает всю связь в Израиле бесплатной, в том числе входящие вызовы: «Особый режим будет работать до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий».

В «МегаФоне» сообщили, что «в ближайшее время» обнулят стоимость звонков для абонентов в Израиле, но только на номера экстренных служб и «посольств РФ в регионах Ближнего Востока». В МТС заявили, что с 10 по 31 октября тоже сделают бесплатными звонки по номерам посольств России в Израиле и Израиля в России и на горячую линию «Аэрофлота». Источник “Ъ” в одном из операторов оценил количество российских абонентов, находящихся в роуминге в Израиле и Палестине, «в районе 50 тыс. человек на всех».

Операторы не стали вводить льготы для звонков из РФ в Израиль, хотя на это пошли зарубежные компании. Так, 9 октября о возможности бесплатно звонить в Израиль из Франции объявил SFR, так же поступил американский Optimum (оба входят в группу Altice, основанную израильско-французским предпринимателем Патриком Драи) по звонкам из США.

Услуги сотовой связи в Израиле оказывают пять операторов с собственной инфраструктурой (Pelephone, Cellcom, Partner, Hot Mobile, Golan Telecom), еще два (018 XPhone и Rami Levy) — по MVNO. В Палестине работают Wataniya и Ooredoo Palestine. Из-за конфликта с Израилем по радиочастотам палестинские операторы начали оказывать услуги связи 3G только в 2018 году и только на Западном берегу. В секторе Газа работают только сети 2G.

К вечеру 9 октября перебоев в работе интернета в Израиле не было, следует из данных проекта IODA Технологического института Джорджии (США). Компания Cloudflare с 7 октября отмечает рост трафика на израильских сетях по сравнению с показателями прошлой недели на 80–100%. В секторе Газа, по данным IODA, к вечеру 9 октября наблюдаются перебои на сетях провайдеров фиксированной связи Hadara и NewStarMax.

Мониторинговая группа Netblocks 8 октября сообщала, что «уровень связности всех операторов в регионе упала до нуля». Максимальный уровень связности к тому времени был отмечен на сетях DCC (оператор опорной сети интернета в Палестине) и составлял 33% от нормального.

Скидки, которые российские операторы установили для абонентов в Израиле и Палестине, «в большей степени определяются решением менеджмента компании, чем себестоимостью услуг, определенных роуминговыми соглашениями», отмечает один из участников рынка. Он рассказал, что условия последних напрямую зависят от количества абонентов, посещающих территорию другой страны. «У каждого оператора свои условия, но я думаю, что ни у одного нет значительного перевеса в количестве абонентов в роуминге на этой территории»,— добавляет собеседник “Ъ”.

Тот факт, что почти никто из мировых операторов не ввел льготы на звонки в Израиль, источник “Ъ” объясняет экономическими потерями. Он подчеркнул, что роуминг — это «сам по себе низкомаржинальный бизнес», а зарубежные партнеры обычно выставляют равные условия для всех операторов из той или иной страны.

Юрий Литвиненко