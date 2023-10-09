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Коммерсантъ FM
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Александр Овечкин зарабатывает больше всех

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, первое место в нем занял российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. По информации Forbes, доход Овечкина составит $17,5 млн, из которых $12,5 млн хоккеист получит за контракт, а $5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам. Первое место с Овечкиным делит канадский нападающий «Колорадо» Нейтан Маккиннон. Он также суммарно заработает $17,5 млн, однако получит $16 млн по условиям контракта и $1 млн за спонсорские соглашения.

Из российских хоккеистов в рейтинг также вошел нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (пятое место), который получит $13 млн ($12,5 млн + $0,5 млн).

Третье место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — $16 млн ($11 млн + $5 млн). Четвертым идет чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк $13,8 млн ($13 млн + $0,8 млн).

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). ТАСС

  • Газета «Коммерсантъ» №188 от 10.10.2023, стр. 12

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