МКБ намерен построить клиринговую инфраструктуру для международных расчетов

Московский кредитный банк (МКБ; MOEX: CBOM) в течение следующих нескольких лет планирует создать глобальную инфраструктуру для международных расчетов экспортеров и импортеров, следует из стратегии развития банка до 2029 года. МКБ также намерен сконцентрировать свои усилия на развитии корпоративного бизнеса и в 2029 году заработать 100 млрд руб. чистой прибыли.

Ключевым центром прибыли, согласно стратегии МКБ, с которой ознакомилось Frank Media, должен стать корпоративно-инвестиционный блок. Долгосрочная цель МКБ стать опорным банком для 100 из 1 тыс. крупнейших российских компаний. По состоянию на 2023 год у банка насчитывалось 42 опорных клиента. До 2029 года МКБ планирует из «банка для денег» трансформироваться в «банк для бизнеса».

В течение следующих лет банк намерен построить глобальную клиринговую инфраструктуру для новых торговых потоков. Стратегия предусматривает, что МКБ станет опорным банком для международных расчетов экспортеров и импортеров и создаст платежную инфраструктуру для трансграничных переводов, а также для поддержания дешевых остатков в юанях, дирхамах и лирах.

Международную сеть МКБ планируют поделить на хабы, которые расположат в «дружественных юрисдикциях». Среди таких в стратегии указаны юрисдикции Китая, Турции, Индии, Юго-Восточной Азии, Бразилии, Ганы, Маврикии и стран СНГ. С февраля 2022 года МКБ находится под санкциями США. В апреле прошлого года в санкционный список банк внесла Великобритания, а в декабре — Евросоюз.

Кредитно-документарный портфель МКБ к 2029 году должен увеличиться с 1,3 трлн до 3,8 трлн руб., пассивы — с 1,2 трлн до 3,2 трлн руб. Предполагается, что инвестиционный портфель банка (операции репо, облигации, структурное финансирование) вырастет с 383 млрд до 650 млрд руб.

Оптимальной долей средств физических лиц в пассивах банка для стратегии развития до 2029 года МКБ назвал 15%. Отмечается, что такой показатель позволит развивать корпоративное кредитование и соблюдать нормативы Банка России. В 2029 году МКБ рассчитывает получить чистую прибыль в размере 100 млрд руб. и удвоить базовый капитал до 500 млрд руб., а также увеличить активы до 6,1 трлн руб.

По итогам 2022 года чистая прибыль МКБ составляла 7,5 млрд руб., базовый капитал — 216 млрд руб., активы — 4,1 трлн руб. За первые шесть месяцев 2023 года МКБ получил 30,4 млрд руб. чистой прибыли. Прибыль банка за второй квартал составила 17,4 млрд руб.