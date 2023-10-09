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Коммерсантъ FM
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Основатель инвестиционной компании Fintailor Investments объявлен в розыск

Следственный комитет объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского, а также кипрского юриста Вассилиадеса Христодулоса и бизнесмена Олега Михалева. Им предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ) была установлена причастность к совершенным преступлениям Олега Петровича Михалева, Вассилиадеса Христодулоса и Кирилла Сергеевича Люшинского»,— сообщили агентству.

Следствие просит заочно избрать в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кирилл Люшинский — основатель Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, лицензированной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках ЕС.

Через Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение». Затем Fintailor Investments Limited фигурировала в деле Промсвязьбанка. В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около 8,26 млрд руб.

Вассилиадес Христодулос возглавляет юридическую компанию Christodoulos G. Vassiliades Co LLC. США ввели против него ограничения за помощь крупным подсанкционным российским бизнесменам в сокрытии активов через сложные финансовые схемы.

Анастасия Ларина

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