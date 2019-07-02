Суд подтвердил требование Промсвязьбанка взыскать более 8 млрд рублей с компаний Ананьевых

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы утвердил решение нижестоящего арбитража, который по иску Промсвязьбанка обязал три иностранные компании (Promsvyaz Capital B.V., Fintailor Investments Limited и компанией Peters International Investments), связанные с экс-бенефициарами банка братьями Ананьевыми, вернуть около 8,26 млрд руб. Как следует из картотеки арбитражных дел, апелляционная инстанция отклонила жалобы на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации. По мнению истца, акционеры тогда продали банку его собственные бумаги, которые впоследствии обесценились до 1 руб. в соответствии с законом. Новое руководство банка требовало признать эти сделки недействительными.

Суд указал, что действия участников сделок были тщательно согласованы и направлены на причинение вреда банку в размере около 8,26 миллиарда рублей.

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Это не единственный суд, на котором новое руководство Промсвязьбанка требует признать недействительными сделки экс-собственников банка. Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы оставил без изменения решение о взыскании с компании «ПСН Проперти Менеджмент» 6,34 млрд руб. по иску Промсвязьбанка. В феврале Промсвязьбанк также подал иск на 3,1 млрд руб. к другой структуре господина Ананьева — компании Promsvyaz Capital B.V.