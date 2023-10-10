Расширение улично-дорожного Сити

Организация движения в районе «Москва-Сити» серьезно изменится: власти намерены ликвидировать часть съездов в деловой квартал с Третьего транспортного кольца (ТТК), построить тоннель и новые боковые проезды, реконструировать окрестные улицы. Это нужно для расширения «Большого Сити» и новой деловой застройки. Модифицированная схема движения позволит перераспределить транспортные потоки, говорят в Москомархитектуре — но эксперты опасаются, что нововведения могут затруднить и без того непростое движение в районе Сити.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расширение «Большого Сити» потребует строительства не только небоскребов, но и новых подъездных путей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Расширение «Большого Сити» потребует строительства не только небоскребов, но и новых подъездных путей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Планы реконструкции развязки между ТТК и Шмитовским проездом описаны в проекте постановления правительства Москвы, которое проходит общественное обсуждение на mos.ru. «В связи с развитием территории ММДЦ (Московский международный деловой центр.— “Ъ”) "Сити" и перспективной застройкой в этом районе потребовалось пересмотреть схему транспортного обслуживания территории»,— пояснили “Ъ” в Москомархитектуре.

Съезды с ТТК на Шмитовский проезд и оттуда на кольцо будут ликвидированы (подобное происходит впервые в истории ТТК, которое, напомним, строилось в 1998–2005 годы). От Шмитовского проезда до улицы Антонова-Овсеенко вдоль ТТК планируется построить новую улицу, вдоль 2-го Красногвардейского проезда пройдет тоннель. Улицы Антонова-Овсеенко, Выставочный переулок, участки улицы Подвойского, Шмитовского проезда, Пресненской и Краснопресненской набережных будут реконструированы. Конкретных сроков строительства пока нет.

Проект понадобился для «комплексного развития территории», ограниченной 1-м и 2-м Красногвардейскими проездами, улицей Антонова-Овсеенко, ТТК и Шмитовским проездом. Здесь планируется «общественно-деловая и жилая застройка», пояснили в Москомархитектуре. Речь идет о микрорайоне Камушки, жителей которого расселят в рамках программы реновации. В 2021 году заммэра Москвы Андрей Бочкарев упоминал о планах застройки этой территории, город для этого создал совместную компанию с Capital Group. В марте 2023 года в сети появился рендер будущего небоскреба в этом месте, но главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что рисунки являются вымыслом. Судьба проекта на данный момент неизвестна. В департаменте градостроительной политики Москвы и Capital Group на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«В рамках оценки транспортного обслуживания территории проведена работа по определению транзитных и внутренних транспортных корреспонденций, выполнен анализ восприятия дополнительных нагрузок существующей улично-дорожной сетью,— рассказали “Ъ” в Москомархитектуре.— При рассмотрении общей схемы транспортного обслуживания территории "Большого Сити" предлагается реконструкция существующих транспортных узлов, а также строительство новых транспортных пересечений. Ликвидация съездов позволит перераспределить транспортные потоки и создать транзитное направление в центр».

«Для дорожного движения это может стать большим ударом — новые пробки неизбежны»,— считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Он напоминает, что в начале сентября из-за запуска дублера Кутузовского проспекта власти частично закрыли съезды с ТТК в район Сити, что создало дополнительные перепробеги транспорта. «Если еще и съезды на Шмитовский закроют, то станет хуже: ими сейчас пользуются до 1,5 тыс. авто в час, это достаточно много,— поясняет эксперт.— И мы пока не знаем высотность будущих небоскребов и сколько там будет людей — от этого зависит, сколько будет дополнительно машин приезжать».

«При создании ТТК проектировщики старались связать кольцо с существующей улично-дорожной сетью,— добавляет директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.— Но в районе делового центра наблюдается обратная ситуация — там максимально изолируется и создается своя внутренняя транспортная инфраструктура. Этот тренд, видимо, будет продолжаться. Количество связей с ТТК будет сокращаться». «В самом Сити улично-дорожная сеть сегодня работает на пределе, зачем рядом создавать еще аналоги? — добавляет Александр Шумский.— Понятно, что это все очень выгодно с точки зрения зарабатывания денег, но с точки зрения развития города и движения перспектива сомнительная».

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) “Ъ” подтвердили, что рассматривали данный проект и оценивали его влияние на движение. «Город меняется, растет количество жителей и уровень автомобилизации,— говорят в центре.— Чтобы сохранять движение на дорогах комфортным и безопасным, нужно постоянно адаптироваться к изменениям. По мере завершения строительных работ на территории Сити специалисты ЦОДД будут применять инструменты организации дорожного движения, чтобы транспортные потоки перераспределились равномерно, а дорожная ситуация для москвичей не ухудшилась».

Иван Буранов, Александра Мерцалова