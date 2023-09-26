Москва расширяет Сити

Высокий спрос арендаторов на офисы на западе Москвы способствуют росту строительства бизнес-центров в «Большом Сити», куда входит территория 3,2 тыс. га, включая деловой центр «Москва-Сити», Звенигородское шоссе, Мнёвники. Объем их предложения в ближайшие два-три года может вырасти почти на треть, что втрое больше, чем в среднем по столице. Это уже привело к тому, что жилье в этом районе дороже на 57%, чем в других частях города. Урбанисты не исключают, что «Большой Сити» станет новым центром города, но предупреждают, что пока локация привлекает не всех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Объем предложения офисов в «Большом Сити» к 2026 году может увеличиться на 29%, до 2 млн кв. м, прогнозируют в Nikoliers. Сейчас на долю района приходятся 25% от общего объема офисного строительства в Москве, или 1,8 млн кв. м. При этом в целом по городу к 2026 году сегмент бизнес-центров увеличится на 9%, до 21,7 млн кв. м.

«Большой Сити» — территория в 3,2 тыс. га на западе Москвы, ядро которого «Москва-Сити». Границы проходят по Краснопресненской набережной, 3-му Силикатному проезду, Звенигородскому шоссе, улицам Мнёвники и 1905 года. Мэрия обнародовала планы по масштабной реновации территории с 2005 года еще в бытность мэром Юрия Лужкова.

По оценке руководителя департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирины Хорошиловой, до конца 2025 года в «Большом Сити» может быть построено до 731 тыс. кв. м новых площадей. Руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Татьяна Дивина добавляет, что сейчас на этот район приходится до 30% строящихся в Москве бизнес-центров.

У запада Москвы в целом больше перспектив для новых офисов за счет развитой деловой инфраструктуры, места жительства топ-менеджмента, считает госпожа Хорошилова. Партнер NF Group Мария Зимина добавляет, что интерес застройщиков также стимулирует стремление небольших игроков снять офис недалеко от «Москва-Сити».

Согласно CORE.XP, вакантность в «Большом Сити» составляет 4,6% — это почти вдвое ниже, чем в среднем по Москве. Средние запрашиваемые ставки аренды составляют 34,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 56% выше, чем в других районах города, отмечает Ирина Хорошилова.

«Большой Сити» привлекает девелоперов не только офисов, но и жилья. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов говорит, что объем выставленных на продажу квартир и апартаментов увеличился на 10% год к году, до 1,8 тыс. Этот показатель в целом по городу за тот же период, напротив, сократился на 5%, до 67,6 тыс. лотов. Но и цены на жилье в «Большом Сити» на 57,1% выше, чем в целом по Москве, говорит господин Сырцов, добавляя, что сейчас предлагаются площади за 671 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Большом Сити» есть жилые объекты и за 1,2 млн руб. за 1 кв. м, а минимальная цена составляет 290 тыс. руб. за 1 кв. м, добавляет основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Директор департамента продаж ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина не видит рисков для жилых проектов в локации, поясняя, что покупатели с высокими бюджетами в меньшей степени зависят от наблюдаемого сейчас ужесточения условий по ипотеке.

Основатель Citymakers Петр Кудрявцев говорит, что «Большой Сити» может стать одним из новых центров Москвы за счет политики властей города развивать эту часть города. Несмотря на высокую плотность застройки, здесь в целом учитывается негативный опыт «Москва-Сити», и застройка происходит одновременно с созданием новых транспортных развязок, считает Татьяна Дивина. «Единственным направлением, к которому у "Большого Сити" нет прямого доступа, остается Новая Москва»,— говорит она. Петр Кудрявцев отмечает, что в процессе развития территории важно не забыть и о создании мест отдыха и других точек притяжения.

Директор коммерческого управления Stone Кристина Недря отмечает, что некоторые компании и сейчас не готовы выбирать офисы в небоскребах «Москва-Сити», выделяя в числе недостатков проблемы с транспортной доступностью и парковками. Она не исключает, что в дальнейшем новые проекты в «Большом Сити» могут оттянуть на себя часть спроса из этой локации.

Александра Мерцалова