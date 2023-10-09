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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о передаче в управление ВТБ 100% акций ОСК

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ (MOEX: VTBR) на пять лет. В федеральной собственности находится 100% акций ОСК. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Костин (слева) и Владимир Путин в 2016 году

Андрей Костин (слева) и Владимир Путин в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Андрей Костин (слева) и Владимир Путин в 2016 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Принять предложение правительства РФ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" сроком на пять лет без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями»,— говорится в указе.

Согласно документу, 100% акций ОСК переданы ВТБ «для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности». Заключить договор доверительного управления акциями ОСК правительству поручено в течение шести месяцев. В документе должны быть определены ключевые показатели эффективности доверительного управления акциями, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения доверительного управления.

О решении передать ВТБ госпакет акций ОСК Владимир Путин объявил 10 августа на встрече с главой банка Андреем Костиным. По данным «Ъ», решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году. После того как президент одобрил передачу ОСК банку, в руководстве корпорации произошли изменения. Главой ОСК был назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков, Андрей Костин был избран председателем совета директоров ОСК.

ОСК объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Выручка ОСК за 2022 год, по данным компании, составила 350 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

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