Памятник Константину Ушинскому открыли в Ярославле

В Ярославле состоялось открытие памятника российскому педагогу Константину Ушинскому. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Константину Ушинскому в Ярославле

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Памятник Константину Ушинскому в Ярославле

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Памятник установлен в честь 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского, его автором выступила ярославский скульптор Елена Пасхина. Скульптура находится на аллее у здания естественно-географического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. На открытии памятника выступили губернатор Михаил Евраев и мэр Ярославля Артем Молчанов.

Как сообщил господин Крупин, монумент установлен по инициативе и при поддержке Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области.

«2023 год указом президента России объявлен годом педагога и наставника. Установка памятника в год педагога и наставника основоположнику научной педагогики России Константину Дмитриевичу Ушинскому весьма символична»,— сказал Михаил Крупин.

«О появлении в ЯГПУ памятника К.Д. Ушинскому мечтали на протяжении нескольких десятилетий! Поводом для открытия монумента стал Год педагога и наставника. И открытие памятника стало подарком губернатора Ярославской области Михаила Евраева не только университету, но и всем ярославцам»,— написал на своей странице ВКонтакте ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев.

Антон Голицын