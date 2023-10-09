Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проходящем в Иваново фестивале современного искусства и рассуждает о том, насколько город соответствует его духу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Иваново проходит пятый фестиваль современного искусства под названием «Первая фабрика авангарда». Авангард в Иваново! Звучит странно? Да нет. Я уж не вспоминаю о том, что первая стачка, то есть забастовка ткачей, прошла именно в Иваново-Вознесенске, с чего и началась Первая русская революция 1905 года. Ну а дальше вы знаете.

А уже при советской власти, в начале 1920-х, здесь, в центре отечественного ткачества, такие «амазонки авангарда», как Варвара Степанова и Любовь Попова, делали образцы для авангардного текстиля — одной из визитных карточек нового русского искусства.

Да и город наполнен архитектурой конструктивизма и функционализма — завоеваниями нового советского искусства. Бродить по нему даже под дождем — наслаждение: «Дом-корабль», «Дом-птица», «Дом-подкова». Где же делать «Первую фабрику авангарда»!

Вот что говорит генеральный продюсер и автор идеи фестиваля Ирина Голубева: «Центральным событием мы всегда выбирали главный выставочный арт-проект. В этом году это великолепный проект, который делал Музей AZ. Он у нас не один, их несколько, но этот самый красивый, потрясающий».

Фестиваль мультижанровый. Забавно, что в «жанры» входит даже кулинарная составляющая. В одном из самых модных ресторанов города подается сет-меню «Огнеизмы», навеянное авангардом. Там есть, к примеру, «кубофутуризм» (припущенная осетрина и желе из брусники), «линизм» (тарталетка, ганаш из белого шоколада и осетровая икра). Официантки обучены подавать к каждому блюду открытки с работой художника соответствующего направления и даже произносить их фамилии и стили.

Весь фестиваль и его флагманская выставка «Симпатические взаимодействия», организованная Музеем AZ, которая достойна отдельного рассказа, посвящены памяти Сергея Соловьева, искусствоведа, друга, уроженца Иванова.