Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Город наполнен архитектурой конструктивизма и функционализма»

Дмитрий Буткевич — о «Первой фабрике авангарда»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проходящем в Иваново фестивале современного искусства и рассуждает о том, насколько город соответствует его духу.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Иваново проходит пятый фестиваль современного искусства под названием «Первая фабрика авангарда». Авангард в Иваново! Звучит странно? Да нет. Я уж не вспоминаю о том, что первая стачка, то есть забастовка ткачей, прошла именно в Иваново-Вознесенске, с чего и началась Первая русская революция 1905 года. Ну а дальше вы знаете.

А уже при советской власти, в начале 1920-х, здесь, в центре отечественного ткачества, такие «амазонки авангарда», как Варвара Степанова и Любовь Попова, делали образцы для авангардного текстиля — одной из визитных карточек нового русского искусства.

Да и город наполнен архитектурой конструктивизма и функционализма — завоеваниями нового советского искусства. Бродить по нему даже под дождем — наслаждение: «Дом-корабль», «Дом-птица», «Дом-подкова». Где же делать «Первую фабрику авангарда»!

Вот что говорит генеральный продюсер и автор идеи фестиваля Ирина Голубева: «Центральным событием мы всегда выбирали главный выставочный арт-проект. В этом году это великолепный проект, который делал Музей AZ. Он у нас не один, их несколько, но этот самый красивый, потрясающий».

Фестиваль мультижанровый. Забавно, что в «жанры» входит даже кулинарная составляющая. В одном из самых модных ресторанов города подается сет-меню «Огнеизмы», навеянное авангардом. Там есть, к примеру, «кубофутуризм» (припущенная осетрина и желе из брусники), «линизм» (тарталетка, ганаш из белого шоколада и осетровая икра). Официантки обучены подавать к каждому блюду открытки с работой художника соответствующего направления и даже произносить их фамилии и стили.

Весь фестиваль и его флагманская выставка «Симпатические взаимодействия», организованная Музеем AZ, которая достойна отдельного рассказа, посвящены памяти Сергея Соловьева, искусствоведа, друга, уроженца Иванова.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...