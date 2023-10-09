Бывшему главе нижегородского Росприроднадзора попросили 17 лет строгого режима

Прокурор запросил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима для бывшего руководителя управлений Росприроднадзора по Нижегородской и Самарской областям Олега Кручинина, обвиняемого в получении взяток на сумму свыше 11 млн руб. Об этом корреспондент «Ъ-Приволжье» сообщает из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также обвинение просит оштрафовать подсудимого на 250 млн руб., лишить его звания государственного советника второго класса и на 15 лет запретить ему занимать государственные должности.

Защита Олега Кручинина настаивает на том, что у подзащитного есть алиби. Кроме того, адвокат считает, что в ходе расследования были допущены нарушения, а представленные доказательства вызывают сомнения. Защита просит оправдать Олега Кручинина.

Как писал «Ъ-Приволжье», Олега Кручинина арестовали осенью 2021 года. Сейчас его судят по обвинению в получении взяток от представителей компаний «ЛУК-Регионы», НТН и бывшего директора ЦЛАТИ по ПФО. Олег Кручинин вину не признает. Он считает, что стал жертвой провокации со взяткой.

Владимир Зубарев