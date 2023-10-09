Директор сети частных детсадов получила срок за хищение 55 млн рублей

В Томске Советский райсуд вынес приговор директору сети частных детских садов «Ладушки», признанной виновной в мошенничестве. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима.

Суд установил, что директор компании, имея доступ к персональным данным родителей воспитанников детских садов, изготовила фиктивные договоры оказания услуг в сфере обучения и воспитания. Эти документы директор подала в департамент образования для получения субсидии на возмещение затрат. В результате ее действий ущерб городскому и областному бюджету составил 55 млн руб., сообщает прокуратура Томской области.

Также решением суда руководитель сети детсадов лишена права занимать руководящие должности в сфере образования на два года.

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Оксана Павлова