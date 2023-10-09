«Нижнекамскнефтехим» начал реконструкцию полигона промышленных отходов
Компания «Нижнекамскнефтехим» начала реконструкцию полигона промышленных отходов. Об этом сообщила пресс-служба СИБУРа, куда входит нижнекамское предприятие.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Проекту уже выдали положительное заключение Главной государственной экспертизы, Государственной экологической экспертизы и разрешение управления градостроительной политики исполкома Нижнекамского района.
Проектную документацию в данный момент выполнили полностью. В настоящее время на площадке трудятся два подрядчика. На место реконструкции сейчас поставляют основные материалы, также там выполняются земляные работы — перемещение и перевозка грунта, осуществляется планировка территории площадью 80 тыс. кв. м.
Отмечается, что работы по реконструкции полигона планируют завершить в следующем году.