«Нижнекамскнефтехим» начал реконструкцию полигона промышленных отходов

Компания «Нижнекамскнефтехим» начала реконструкцию полигона промышленных отходов. Об этом сообщила пресс-служба СИБУРа, куда входит нижнекамское предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проекту уже выдали положительное заключение Главной государственной экспертизы, Государственной экологической экспертизы и разрешение управления градостроительной политики исполкома Нижнекамского района.

Проектную документацию в данный момент выполнили полностью. В настоящее время на площадке трудятся два подрядчика. На место реконструкции сейчас поставляют основные материалы, также там выполняются земляные работы — перемещение и перевозка грунта, осуществляется планировка территории площадью 80 тыс. кв. м.

Отмечается, что работы по реконструкции полигона планируют завершить в следующем году.

"Ъ-Казань"