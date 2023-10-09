Партия канцлера Олафа Шольца провалила выборы в Баварии и Гессене

В воскресенье, 8 октября, прошли выборы в парламенты двух германских земель — Баварии и Гессена, которые считаются ключевыми с точки зрения понимания настроений избирателей на общенациональном уровне. Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, по предварительным подсчетам, потерпела на этих выборах сокрушительное поражение, обновив собственные антирекорды по набранным процентам голосов. Победу же, как и в 2018 году, здесь вновь одержал блок ХДС/ХСС, при этом заметную популярность среди избирателей набрала ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen, Reuters Фото: Liesa Johannssen, Reuters

По предварительным данным, опубликованным телеканалами ADR и ZDF, в Баварии лидирует Христианско-социальный союз (ХСС) с 37% голосов, который ни разу не проигрывал выборы в местный парламент с 1950 года. При этом нынешний результат предварительно является худшим для партии как раз с тех самых выборов 73 года назад. На втором месте идут «Свободные избиратели» с 15,8% голосов, а на третьем — партия «Альтернатива для Германии» с 14,6%, которая, согласно предварительным подсчетам, смогла вытеснить из тройки лидеров «Зеленых» с их 14,4% голосов.

СДПГ, похоже, обновит свой антирекорд в Баварии, установленный в 2018 году, и наберет всего 8,4%, а ее партнер по коалиции в федеральном правительстве «Свободные демократы» и вовсе не попадет в новый состав ландтага Баварии.

В Гессене победу на выборах одерживает Христианско-демократический союз (ХДС), набирая предварительно 34,5% голосов. А популярность ультраправой АдГ здесь оказалась еще более заметной: партия занимает уверенное второе место, набирая 18,4% голосов. У СДПГ Олафа Шольца всего 15,1% — это третье место на выборах, но худший результат в истории для партии в Гессене.

Отметим, что рост популярности АдГ не имеет никакого значения с точки зрения формирования коалиций в парламентах земель, так как все остальные партии отказались сотрудничать с ультраправыми.

Кирилл Сарханянц