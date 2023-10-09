Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у челябинского МУП «ПОВВ»

Директор челябинской компании «Водоканалсистемы» Павел Ефимов, обвиняемый в хищении средств у муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», не смог оспорить меру пресечения в виде заключения под стражей. 9 октября Челябинский областной суд оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Тракторозаводского районного суда от 5 сентября без изменения, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Павла Ефимова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 4 сентября. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, директор подрядной организации в 2021-2023 годах, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в том числе сотрудниками МУП «ПОВВ», заключал различные договоры, которые в дальнейшем не исполнялись в полном объеме. Ущерб муниципальному предприятию «ПОВВ» оценивается в 3,8 млн руб.

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