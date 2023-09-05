Проверка перетекла в уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту хищения средств челябинского муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» по материалам проверки Контрольно-счетной палаты региона. В числе подозреваемых — директор подрядной компании «Водоканалсистемы» Павел Ефимов и неустановленные лица из числа сотрудников МУПа. По версии следствия, фигуранты заключали контракты на оказание различных услуг ПОВВ, работы по которым не выполнялись в полном объеме, однако принимались как исполненные. Ущерб муниципальному предприятию составил около 3,8 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В СК сообщили, что директор подрядной компании задержан

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В СК сообщили, что директор подрядной компании задержан

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против директора местного ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова. Ему вменяют участие в хищении средств муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ), сообщают в региональном управлении СК России.

Речь в уголовном деле идет о махинациях при исполнении ООО «Водоканалсистемы» контрактов, заказчиком которых выступало МУП «ПОВВ» (Челябинск). Как считает следствие, директор компании с 1 января 2021-го по 1 мая 2023 года действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами, среди которых были сотрудники МУП «ПОВВ». Фигуранты заключали различные договоры, в том числе аренды автомобилей с водителем и спецтехники, которые в дальнейшем не исполнялись в полном объеме. При этом работы по контрактам принимались без претензий. Тем самым был причинен ущерб муниципальному предприятию «ПОВВ» на сумму не менее 3,8 млн руб.

Как уточнили «Ъ-Южный Урал» в управлении СК России по Челябинской области, сейчас Павел Ефимов задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

4 сентября сотрудники региональных управлений Следственного комитета РФ и ФСБ провели обыски в помещениях МУП «ПОВВ» и ООО «Водоканалсистемы», по месту жительства подозреваемого, директора муниципального предприятия Сергея Хабирова и других должностных лиц МУПа. Была изъята необходимая следствию документация. Сейчас проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники областного управления ФСБ.

«Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области и регионального УФСБ России. Расследование продолжается»,— уточняют в региональном управлении СКР.

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области уточняют, что уголовное дело о мошенничестве в крупном размере было возбуждено по материалам их проверки, проведенной в апреле этого года. В ходе контрольного мероприятия аудиторы оценивали в ПОВВ эффективность распоряжения средствами и расходования средств, направленных на развитие сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения. Также были проверены закупки муниципального предприятия.

«Уголовное дело возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел СКР по Челябинской области в отношении руководства ООО “Водоканалсистемы” и неустановленных сотрудников МУП “ПОВВ” по факту хищения денежных средств путем обмана, из корыстной заинтересованности»,— поясняют в КСП региона.

Ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Павлу Ефимову 50 лет. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является учредителем, директором и единственным сотрудником ООО «Водоканалсистемы». Микропредприятие было зарегистрировано в Челябинске в октябре 2021 года. Основным видом деятельности компании «Водоканалсистемы» является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка организации от продажи за 2022 год составила 14,8 млн руб., чистая прибыль — 142 тыс. руб. Также Павел Ефимов владеет 50% ООО «Водоканалсети» (Челябинск), которое занимается строительством, ремонтом и эксплуатацией инженерных коммуникаций. Остальные 50% доли компании принадлежат Ангелине Толкачевой.

МУП «ПОВВ» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения на территории Челябинска, Копейска, Сосновского и Коркинского районов. На его балансе находится более 3 тыс. км сетей и 407 насосных станций. Предприятие было зарегистрировано в ноябре 1991 года. Его учредителем выступает комитет по управлению имуществом и земельным отношениям областного центра. С марта 2022 года МУП «ПОВВ» руководит Сергей Хабиров, который до этого два года возглавлял производственно-техническую службу компании. Выручка предприятия от продажи за прошлый год составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

Михаил Бычков