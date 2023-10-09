Небензя: на Украине будут уничтожаться зернохранилища, где складируется оружие

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские войска будут уничтожать украинские зернохранилища, если там будут скрывать вооружение. Об этом Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

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Фото: Brendan McDermid, Reuters Василий Небензя

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они»,— сказал господин Небензя (цитата по ТАСС). Он также в очередной раз напомнил, что Россия не наносит удары по гражданским объектам.

В ночь на субботу, 7 октября, власти Украины сообщили, что в результате ракетного удара по Одесской области было повреждено зернохранилище возле порта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».