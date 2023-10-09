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Коммерсантъ FM
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Доллар завершил торги на отметке ниже 100 рублей

По данным торгов на Московской бирже, доллар США и евро снизили темпы роста сегодня, 9 октября. К 19:00 мск курс доллара составил 99,3 руб., евро — 104,8 руб. В ходе сегодняшних торгов доллар обновил максимум с марта 2023 года — курс составил 102,16 руб. к 14:25 мск.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курсы доллара, евро и юаня преодолевают локальные максимумы с начала октября. По мнению аналитиков, опрошенных «Ъ», доллар может закрепиться выше 100 руб. в отсутствие новых шагов поддержки рубля со стороны финансовых властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Замах на сто рублей».

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