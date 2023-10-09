В Екатеринбурге сбили девочку, которая перебегала дорогу на красный свет

В Екатеринбурге автомобиль Nissan Note сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел днем 8 октября на ул. Главная около дома №20.

По предварительным данным, водитель иномарки, допустил наезд на ребенка, который выбежал на пешеходный переход из-за стоящего в заторе транспорта. Ребенка госпитализировали с травмой головы.

По факту ДТП автоинспекторы осуществят выход в школу по месту обучения пострадавшей и проведут обследование учреждения на предмет состояния обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах, при неудовлетворительных результатах материалы будут направлены в органы прокуратуры.

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