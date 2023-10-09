Титул «Мисс Россия-2023» получила петербурженка Маргарита Голубева

Победительницей конкурса «Мисс Россия-2023» стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Титулы первой и второй «вице-мисс» получили Елизавета Дудина из Самарской области и Любовь Хохолова из Якутии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Победительницы указаны на сайте конкурса. Финал состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победительницу объявила «Мисс Россия-2022» Анна Линникова.

Госпожа Голубева — студентка Российской таможенной академии и Московского государственного института культуры, госпожа Дудина — студентка Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, госпожа Хохолова — студентка Московского педагогического университета.