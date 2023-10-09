1,699 триллиона рублей составил дефицит федерального бюджета по итогам января—сентября, сообщил Минфин. Относительно размера экономики показатель сложился на уровне 1% ВВП после 1,5% ВВП по итогам восьми месяцев. При доходах в 19,734 трлн расходы января—сентября составили 21,432 трлн руб. Доходы в целом остались на уровне прошлого года, при этом ненефтегазовые поступления на фоне роста сборов НДС прибавили 26% относительно девяти месяцев 2022 года, а нефтегазовые сократились на 34,5%. Расходы бюджета за девять месяцев 2023 года выросли на 9,7% — Минфин отмечает, что их динамика «сохраняется на нормальном уровне» после скачка контрактуемых трат в начале года.