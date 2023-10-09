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Коммерсантъ FM
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К зданиям достроили новый эпизод

Производителю систем безопасности подготовили дело для ознакомления

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела бизнесмена Александра Гошина, компания которого «АСБ Рекорд» производит и устанавливает системы безопасности и наблюдения для многих госорганов и ведомств, в том числе предприятий концерна «Росэнергоатом» и ФСИН. Бизнесмену инкриминируется попытка хищения двух зданий в Москве, которые принадлежат компании, зарегистрированной на Сейшельских Островах. На финальной стадии расследования в деле появился новый эпизод — хищение $20 тыс. у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по делу. Защита господина Гошина отвергает оба обвинения, заявляя, что деньги были переданы бизнесмену в рамках сделки, которая сорвалась по вине потерпевшего, а СКР «намеренно не замечает документов», опровергающих версию следствия.

Александр Гошин

Александр Гошин

Фото: goshin.ru

Александр Гошин

Фото: goshin.ru

Управление СКР по Северному округу Москвы, по данным “Ъ”, завершило расследование дела Александра Гошина — владельца юридической компании «Гошин групп», а также «АСБ Рекордс» — производителя систем безопасности. Обвиняемому и его защите предстоит ознакомление с материалами дела. Отметим, что за несколько дней до завершения предварительного следствия бизнесмену было предъявлено обвинение по новому эпизоду — хищения $20 тыс. в 2022 году. Действия бизнесмена в этом случае были квалифицированы как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба в размере 1,2 млн руб. (по курсу на тот момент). Потерпевшим признан бывший бизнес-партнер обвиняемого Тимур Халидов, который фигурирует в таком же статусе и в первом эпизоде уголовного дела.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело в отношении Александра Гошина было возбуждено 18 ноября 2022 года. Речь в его материалах идет о попытке хищения прав на имущество зарегистрированной на Сейшельских Островах компании Future Trends Ltd. Господин Гошин был задержан 21 февраля 2023 года и помещен под домашний арест. Бизнесмену было предъявлено обвинение в фальсификации решения общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии СКР, в 2022 году господин Гошин разработал преступный план с целью завладеть правами на два принадлежащие сейшельской компании здания общей площадью 6,4 тыс. кв. м в 3-м Нижнелихоборском проезде столицы (в настоящее время здесь располагается спорткомплекс «Лихоборы»). Не поставив в известность бенефициара фирмы, говорится в деле, господин Гошин изготовил подложные документы, которые разрешали ему продажу строений третьим лицам. Однако из-за отсутствия полного пакета необходимых документов, считает следствие, фигуранту не удалось зарегистрировать сделку по продаже зданий. Стоимость недвижимости следствие оценивает в 205 млн руб., эта сумма и фигурирует в деле в качестве размера ущерба. Стоит отметить, что в описании преступных действий господина Гошина следствие не указывает точное место и время происходящего, используя формулировки «в неустановленном месте на территории города Москвы» и «не позднее 3 июня 2022 года». Во втором эпизоде говорится о том, что Александр Гошин, по версии следствия, убедил потерпевшего передать ему валюту в качестве оплаты услуг по переводу акций сейшельской компании «к новому владельцу» — господину Халидову, однако обещанного так и не выполнил.

Адвокат Денис Пронкин, представляющий интересы господина Гошина, заявил “Ъ”, что, предъявив его подзащитному обвинение по новому эпизоду, следствие «подтверждает свою ангажированность». По словам адвоката, его доверитель с 2011 года является владельцем и бенефициаром как Future Trends, так и недвижимости, которая компании принадлежит, а Тимур Халидов «не имеет никакого отношения к этим активам». «Документы, которые подтверждают наши слова, у следствия есть, а вот доказательств обратного СКР не нашел, но продолжает упорно верить потерпевшему на слово»,— сетует адвокат. По его версии, Тимур Халидов и Александр Гошин договаривались о продаже зданий в 2022 году, «но сделка сорвалась из-за позиции потерпевшего, после чего и возникло это дело». Что касается переданных его подзащитному $20 тыс., то, по словам адвоката, это в основном была плата за аренду здания со стороны родственников господина Халидова. «Между бывшими партнерами произошел конфликт, а следствие открыто поддерживает одну из сторон, что явно противоречит законодательству»,— резюмировал Денис Пронкин.

Владислав Трифонов

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