Бизнесмена взяли под надзор

Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура решила проверить обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена Александра Гошина, компания которого «АСБ Рекорд» производит и устанавливает системы безопасности и наблюдения для многих госорганов и ведомств, в том числе предприятий концерна «Росэнергоатом» и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Бизнесмен обвиняется в покушении на мошенничество: ему инкриминируется попытка хищения двух зданий в Москве, которые принадлежат компании, зарегистрированной на Сейшельских Островах. Защита господина Гошина настаивает, что здания и фирма, которые упоминаются в деле, принадлежат самому бизнесмену.

Прокуратура начала проверку материалов уголовного дела, расследуемого в отношении Александра Гошина, владельца компании «АСБ Рекорд» — поставщика систем безопасности для предприятий «Росэнергоатома» и множества колоний ФСИН, а также юридической фирмы «Гошин групп». Решение о проверке, как следует из полученного господином Гошиным письма из управления Генпрокуратуры РФ по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета России, было принято по жалобе защиты предпринимателя на необоснованное уголовное преследование, а также по обращению депутата Госдумы Александра Хинштейна. Также в документе говорится, что необходимость проверки вызвана и тем, что «руководством нижестоящей прокуратуры» не принималось «никаких решений» по фактам, изложенным в жалобе. Непосредственно проверкой будут заниматься сотрудники московской горпрокуратуры, а Генпрокуратура проконтролирует ход исполнения этого поручения.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело в отношении Александра Гошина 18 ноября 2022 года было возбуждено управлением СКР по Северному округу Москвы. Речь в его материалах идет о попытке хищения прав на имущество зарегистрированной на Сейшельских Островах компании Future Trends Ltd, потерпевшим по делу признан уроженец Чечни бизнесмен Тимур Халидов. Господин Гошин был задержан 21 февраля 2023 года после того, как явился к следователю для проведения очной ставки. Вскоре бизнесмену было предъявлено обвинение в фальсификации решения общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Следствие обратилось в Савеловский райсуд с ходатайством о заключении обвиняемого на два месяца в СИЗО. Однако суд отказался удовлетворять прошение, отправив бизнесмена под домашний арест. Мера пресечения с тех пор не изменилась.

По версии СКР, в 2022 году господин Гошин разработал преступный план с целью завладеть правами на два принадлежащие сейшельской компании здания в 3-м Нижнелихоборском переулке столицы (в настоящее время здесь располагается спорткомплекс «Лихоборы»). Не поставив в известность бенефициара фирмы, говорится в деле, господин Гошин изготовил подложные документы, которые разрешали ему продажу строений третьим лицам. Однако из-за отсутствия полного пакета необходимых документов, считает следствие, фигуранту не удалось зарегистрировать сделку по продаже зданий. Стоимость недвижимости следствие оценивает в 205 млн руб., эта сумма и фигурирует в деле в качестве размера ущерба.

Адвокат Денис Пронкин, представляющий интересы господина Гошина, считает обвинение «нелепым и абсурдным». По его словам, господин Гошин является единственным бенефициаром и директором Future Trands Ltd с момента ее основания в 2011 году. Упоминаемые в деле здания, утверждает адвокат, были приобретены «в том же году по договору купли-продажи за личные денежные средства владельца фирмы и висят на ее балансе». Все документы по этой сделке, по словам защитника, приобщены к материалам дела и «хорошо известны следователю, но тот не обращает на них внимания»: «Следствие утверждает, что мой доверитель пытался обмануть сам себя, переоформляя здания, которые ему принадлежат, с одной своей компании на другую». По словам адвоката, признанный следствием потерпевшим господин был деловым партнером господина Гошина, но никогда не являлся ни бенефициаром, ни акционером Future Trands Ltd. «Между бывшими партнерами произошел конфликт, но следствие занято не поиском истины, а открыто поддерживает одну из сторон, что явно противоречит законодательству»,— заявил адвокат.

В жалобе в Генпрокуратуру защита заявила о том, что следствие допустило многочисленные нарушения законодательства и пыталось оказать давление на бизнесмена. «Надеюсь, Генпрокуратура обратит на это внимание и даст правовую оценку действиям следствия»,— резюмировал Денис Пронкин.

Владислав Трифонов