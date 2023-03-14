Юристу предписали сидеть дома

Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест Александра Гошина — владельца юридической фирмы «Гошин групп», которая предлагает услуги по взысканию просроченных задолженностей и является, судя по ее сайту, партнером ряда ведущих кредитных учреждений, в том числе Сбербанка, ВТБ, «Уралсиба» и «Абсолюта». Следственный комитет России, по данным “Ъ”, обвиняет главу юрфирмы в незаконной попытке завладеть зданием на севере Москвы стоимостью 205 млн руб. Сам господин Гошин обвинение отвергает, а его защита настаивает, что доверитель является законным собственником спорного строения, называет обвинение абсурдным и связывает уголовное дело с конфликтом между владельцем «Гошин групп» и его бизнес-партнером.

По данным источников “Ъ”, Александр Гошин был задержан за несколько часов до заседания Савеловского райсуда. Это произошло после того, как юрист добровольно приехал на допрос в следственное управление СКР по Северному округу Москвы, которое с ноября 2022 года ведет дело о хищении здания. Спустя примерно час после задержания господину Гошину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). После этого юрист был допрошен уже в новом процессуальном статусе, и следователь, не теряя времени, обратился в Савеловский райсуд с ходатайством об избрании меры пресечения. Причем в своем обращении в суд сотрудник СКР настаивал на заключении гендиректора юрфирмы в СИЗО.

Выступая уже на судебном заседании, автор ходатайства подтвердил свое требование, обосновав его стандартными для таких случаев доводами о том, что господин Гошин, оставаясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным способом воспрепятствовать расследованию.

Защита обвиняемого, в свою очередь, особо обратила внимание суда на то, что их клиент является законным собственником недвижимости, попытку хищения которой СКР ему инкриминирует, что, по мнению адвокатов, делает «физически невозможным» наличие преступного умысла у их доверителя.

В итоге, выслушав доводы сторон, райсуд отказал в удовлетворении ходатайства следствия, но все же отправил юриста под домашний арест, который продлится до 18 апреля.

По данным источников “Ъ”, в материалах дела, фигурантом которого стал Александр Гошин, речь идет о событиях 2022 года. По версии Следственного комитета России, в то время гендиректор «Гошин групп» разработал преступный план, целью которого стало завладение зданием в 1-м Нижнелихоборском переулке, принадлежащим компании Future trаdе Ltd. После чего, говорится в деле, не поставив в известность бенефициара этой фирмы, господин Гошин изготовил различные подложные документы, которые разрешали продажу строения третьим лицам. Однако довести преступный план до конца фигуранту не удалось: афера, как считает следствие, сорвалась на финальном этапе из-за отсутствия полного пакета необходимых документов. Именно по этой причине, по мнению правоохранителей, юристу не удалось зарегистрировать сделку купли-продажи. Стоимость недвижимости следствие оценивает в 205 млн руб., именно эта сумма называется в деле в качестве ущерба.

Стоит отметить, что организованная в 2011 году юридическая фирма «Гошин групп» специализируется на работе с проблемными активами и взыскании просроченной задолженности. Судя по данным, размещенным на сайте компании, с 2015 года она является партнером Сбербанка, ВТБ, банков «Уралсиб» и «Абсолют». Помимо этого, владелец юрфирмы работает также гендиректором НПП «Автоматизированные системы безопасности "Рекорд"», которое устанавливает различное оборудование, связанное с вопросами безопасности, структурам Росгвардии и ФСИН.

Адвокат юриста Денис Пронкин считает уголовное преследование своего клиента незаконным, а логику обвинения — абсурдной. Как подчеркнул адвокат, бенефициаром компании—владельца здания в Нижнелихоборском переулке является именно его доверитель. «Как господин Гошин может в таких обстоятельствах организовать похищение принадлежащей ему недвижимости, я не понимаю. Но следствие упорно настаивает на этом и наших аргументов не слышит»,— отметил господин Пронкин. Возбуждение уголовного дела и попытку ареста его клиента адвокат связал с корпоративным конфликтом, который произошел в прошлом году у господина Гошина с одним из его бизнес-партнеров.

Владислав Трифонов