ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА в столичном дерби сыграл вничью со «Спартаком». Игра, проходившая в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:2.

В составе «Спартака» голы на свой счет записали голландский полузащитник Квинси Промес (он отличился на 41-й минуте) и парагвайский полузащитник Хесус Медина (забил на 90+7-й минуте). У армейцев дубль на счету сербского защитника Милана Гаича (первый мяч он забил на 31-й минуте, а вторым голом отметился на 61-й минуте).

После этой игры «Спартак» и ЦСКА занимают седьмую и восьмую строчки в турнирной таблице РПЛ, в активе обеих московских команд по 17 набранных очков.

Александр Кислов