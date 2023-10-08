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Коммерсантъ FM
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ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА в столичном дерби сыграл вничью со «Спартаком». Игра, проходившая в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:2.

В составе «Спартака» голы на свой счет записали голландский полузащитник Квинси Промес (он отличился на 41-й минуте) и парагвайский полузащитник Хесус Медина (забил на 90+7-й минуте). У армейцев дубль на счету сербского защитника Милана Гаича (первый мяч он забил на 31-й минуте, а вторым голом отметился на 61-й минуте).

После этой игры «Спартак» и ЦСКА занимают седьмую и восьмую строчки в турнирной таблице РПЛ, в активе обеих московских команд по 17 набранных очков.

Александр Кислов

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