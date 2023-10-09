Фрилансеры получили свое

Российские компании в этом году заметно увеличили выплаты работающим на них в Европе фрилансерам. К такому выводу пришли аналитики сервиса Solar Staff, проанализировав динамику выплат своих компаний-клиентов исполнителям. Напомним, что в 2022 году после начала военной операции на Украине, по разным оценкам, Россию покинули до 1 млн человек. Часть из них продолжили работать на российские организации, выполняя заказы удаленно.

Как следует из собранной статистики, российский бизнес увеличил свои расходы на оплату труда фрилансеров, несмотря на нестабильный курс рубля и большие сложности с трансграничными трансакциями. Месячные переводы фрилансерам, находящимся в странах Евросоюза, увеличились в сравнении с 2022 годом в среднем на 32%, а в странах Европы, не входящих в ЕС,— на 19%. Например, в сентябре этого года они составляли 117,1 тыс. руб. и 74,7 тыс. руб. соответственно. Количество же фрилансеров из ЕС, которые работают с компаниями из России, уменьшилось на 5%, а из европейских стран вне ЕС (Великобритания, Молдавия, Сербия, Черногория, Македония, Албания) — увеличилось на 12%.

Наиболее популярные услуги фрилансеров: обучение (17% исполнителей), создание иллюстраций и дизайна (12,7%), перевод (9,5%), разработка сайтов и мобильных приложений (6,6%), брендинг (6,2%), расшифровка (5%) и телефонные опросы (4,9%). Отметим, что вопреки распространенному мнению доля разработчиков программного обеспечения на европейском фрилансе является незначительной. Как пояснили “Ъ” в Solar Staff, российским компаниям выгоднее работать с программистами из РФ или стран СНГ. Это дешевле, при этом уровень подготовки кадров — не хуже.

В Solar Staff отмечают, что в будущем востребованность работников из европейских стран «вне ЕС» будет только расти, так как компаниям из России в условиях санкций проще работать с кадрами из государств, не входящих в Евросоюз. Поддерживать спрос будет и сложившийся на российском рынке труда дефицит кадров (см. “Ъ” от 4 октября). При этом сдерживающим фактором выступит нежелание брать на работу сотрудников, которые не имеют возможности посещать офис,— за последний год российские компании начали массово отказываться от формата удаленной работы (подробнее см. “Ъ” от 29 марта).

Анастасия Мануйлова