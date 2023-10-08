Людмила Самсонова сыграла финал пятилетки

В финале Открытого чемпионата Китая — завершившегося в Пекине турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 Mandatory с призовым фондом $8,1 млн — Людмила Самсонова в двух сетах проиграла второй ракетке мира Иге Швёнтек. Несмотря на это поражение, 24-летняя россиянка не только возвращается в первую двадцатку мирового рейтинга, но и становится главной претенденткой на титул первой ракетки страны по итогам нынешнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Florence Lo, Reuters Людмила Самсонова

Фото: Florence Lo, Reuters

Хотя, в отличие от прошлого сезона, в первой десятке мирового рейтинга сейчас нет ни одной российской теннисистки, финалы турниров WTA с их участием остаются привычным делом. Например, в этом году россиянки сыграли в 13 титульных матчах, одержав в них четыре победы. Однако до решающих стадий состязаний категории 1000 Mandatory, которые проходят в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине, являясь обязательными для мировой элиты, представительницы России не доходили очень давно. В предыдущий раз этого успеха добивалась Дарья Касаткина, уступившая в 2018 году в Индиан-Уэллсе японке Наоми Осаке, а последней россиянкой, взявшей престижный титул, по-прежнему остается Елена Веснина, которая годом ранее там же в финале сломила сопротивление Светланы Кузнецовой. Что касается Людмилы Самсоновой, то ее лучшими результатами на турнирах WTA 1000 Mandatory до минувшей недели были два выхода в 1/8 финала — в прошлом году также в Индиан-Уэллсе и в нынешнем сезоне в Мадриде. В Пекин же Самсонова приехала впервые и, видимо, хорошо освоилась там. Разобравшись с американкой Алисией Паркс и двукратной чемпионкой Wimbledon чешкой Петрой Квитовой, она в 1/8 финала отыграла два брейка в решающем сете у украинки Марты Костюк. Далее последовала сравнительно легкая победа над Еленой Остапенко из Латвии, а в полуфинале под атакующим напором россиянки не устояла прошлогодняя чемпионка Wimbledon Елена Рыбакина из Казахстана.

Эта победа стала для Самсоновой шестой подряд в ее встречах против теннисисток, которым удавалось побеждать на чемпионатах Большого шлема. Однако продлить солидную серию в финале China Open ей не удалось. Вторая ракетка мира Ига Швёнтек, отдавшая Самсоновой лишь один гейм в феврале в Дубае, снова практически не оставила ей шансов. Показав весьма агрессивный для себя теннис, основанный на качественной подаче, которая в Пекине была заметно плотнее, чем раньше, польская теннисистка полностью контролировала ход матча, не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта, а сама продемонстрировала стопроцентную их реализацию — четыре из четырех.

По большому счету россиянки хватило лишь на дебют. Потеряв свою подачу в шестом гейме после двойной ошибки, она проиграла за 69 минут — 2:6, 2:6.

Тем не менее Людмила Самсонова должна быть довольна итогами пекинской недели. Заработав рекордное для себя количество рейтинговых очков на одном турнире (650), она заметно улучшила свое положение в мировой классификации, поднявшись с 22-го места на 16-е. Более того, по очкам, набранным с января, Самсонова теперь вообще идет 14-й, опережая всех российских теннисисток. Позади нее и Вероника Кудерметова, и Дарья Касаткина, и Екатерина Александрова, которые по этому показателю также входят в первую двадцатку, а поскольку до конца регулярного сезона WTA остается лишь две недели, Самсонова в их споре является фаворитом.

Из Пекина она вслед за Касаткиной и Кудерметовой отправилась в Чжэнчжоу, где пройдет турнир категории 500, а Александрова попробует защитить свой прошлогодний титул в Сеуле на состязании категории 250.

В свою очередь, Ига Швёнтек, которая, кстати, в пекинском полуфинале уверенно справилась с чемпионкой US Open американкой Коко Гауфф, дала понять, что лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко рановато праздновать первое место по итогам сезона. И той и другой осталось провести лишь одно состязание — WTA Finals в мексиканском Канкуне, куда также попали Гауфф, Рыбакина, американка Джессика Пегула, чешки Маркета Вондроушова и Каролина Мухова, а также Унс Джабир из Туниса. Но если Соболенко там вдруг не сумеет справиться с психологической нагрузкой, то у Швёнтек, кажется, вернувшей себе былую уверенность, появится возможность ликвидировать отставание примерно в 600 очков, которые она уступает теннисистке из Белоруссии.

Евгений Федяков