Суперкар сгорел как по маслу

Как стало известно “Ъ”, причиной возгорания, уничтожившего Lamborghini в центре Москвы 5 августа этого года, стало «воспламенение паров моторного масла». К таким выводам пришли специалисты судебно-экспертного центра противопожарной службы, исследовавшие остатки суперкара. При этом установить точное место, где произошла разгерметизация масляной системы автомобиля, эксперты не смогли «из-за значительных термических повреждений». Выводы центра вместе с заключениями частных экспертов будут приобщены к иску 21-летнего водителя, поданному в Пресненский райсуд столицы к индивидуальному предпринимателю, сдававшему в прокат автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От сгоревшего суперкара осталось так мало, что эксперты не смогли установить точную причину ЧП

Фото: АГН «Москва» От сгоревшего суперкара осталось так мало, что эксперты не смогли установить точную причину ЧП

Фото: АГН «Москва»

По данным “Ъ”, свои выводы о причинах пожара, уничтожившего 5 августа этого года Lamborghini в самом центре Москвы, сделали специалисты Судебно-экспертного центра федеральной противопожарной службы по городу Москве (ФГБУ СЭЦ ФПС). Результаты заняли несколько строчек. Было установлено, что очаг пожара находился в «задней левой части моторного отсека автомобиля Lamborghini Aventador». Таким образом, эксперты подтвердили слова очевидцев, что пламя вспыхнуло в расположенном в задней части суперкара моторе. При этом специалисты уточнили, что причиной пожара «послужило воспламенение паров моторного масла, выходившего под давлением в объем моторного отсека из разгерметизировавшейся масляной системы от нагретых деталей системы выпуска отработавших газов». Указать конкретное место разгерметизации невозможно из-за «значительных термических повреждений, полученных деталями моторного отсека автомобиля».

«Фактически государственные эксперты подтвердили слова моего доверителя о том, что машина загорелась на ходу из-за технической неисправности и пожар не находится в причинно-следственной связи с действиями арендатора, который исполнил все условия по договору аренды»,— заявил “Ъ” адвокат Марк Мина, представляющий интересы 21-летнего студента одного из столичных вузов Кирилла Семенова. Последний 4 августа заключил договор аренды Lamborghini Aventador S Roadster. Молодой человек с момента получения водительских прав в 18 лет периодически обращается в автосалон на Новом Арбате, предлагающий как прокат элитных и спортивных авто, так и сдачу их в аренду с водителем, и попробовал едва ли не все машины. В интернете салон позиционирует себя как компания MoscowDreamCars, имеющая солидный автопарк и представительства на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге и на улице Голубая в Сочи. Прокат мотоцикла или автомобиля стоит от 20 тыс. до 200 тыс. руб. в сутки. При этом на сайте указано, что салон — это на самом деле ИП Екатерина Эрдес, с которой и заключил договор студент. Как утверждает сам молодой человек, к качеству машин MoscowDreamCars и их обслуживанию у него и раньше были некоторые претензии. А с Lamborghini Aventador S Roadster они начались почти сразу — на ходу стали отваливаться огни подсветки госномера, что затруднило его видимость и привлекло внимание инспекторов ГАИ. А на следующий день суперкар и вовсе заглох на ходу возле ГУМа. Прибывшие сотрудники автосалона смогли «реанимировать» Lamborghini, долив бензин и «прикурив» его аккумулятор старым дедовским способом. Но через пару часов машины вспыхнула на ходу.

Кирилл Семенов утверждает, что при пожаре у него сгорела сумка с документами, ключами, телефоном и 1,7 млн руб. В связи с этим молодой человек подал иск к госпоже Эрдес в Пресненский райсуд Москвы о возмещении ущерба.

Представители автосалона после пожара требовали от студента расписку об ответственности за сгоревший Lamborghini. Оказалось, что ввезенный в 2022 года в Россию Lamborghini имеет оценочную стоимость 35 млн руб., однако был застрахован только на 17,5 млн, а потому молодому человеку якобы надо заплатить разницу.

«Заключение экспертов ФГБУ СЭЦ ФПС будет приобщено к иску»,— отметил господин Мина, уточнив, что заседания ориентировочно могут начаться в конце октября. Руководитель департамента правовой защиты национального комитета противодействия коррупции в РФ Ольга Лукманова, также консультирующая Кирилла Семенова, заявила, в свою очередь, что к выводам экспертов МЧС будет добавлены и результаты исследования частных специалистов. По ее словам, они также пришли к выводу, что огонь вспыхнул в «левой задней части моторного отсека» Lamborghini и что причиной возгорания стало попадание масла на раскаленные детали из-за разгерметизации. Как они считают, аварийная ситуация произошла при «штатной эксплуатации» автомобиля, «носит чисто технический характер» и «не состоит в причинной связи с действиями водителя». Правда, что именно послужило причиной ЧП — «некачественные ремонтные работы», «неквалифицированное техническое обслуживание», «механический износ» или же «заводской брак», экспертам «не представилось возможным» установить «ввиду практически полного уничтожения узлов и агрегатов данного транспортного средства при пожаре».

Адвокат Екатерины Эрдес заявил “Ъ”, что сможет предоставить комментарии относительно сложившейся ситуации и позиции своей доверительницы позже.

Сергей Сергеев