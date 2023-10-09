Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суперкар сгорел как по маслу

Разобраться до конца экспертам помешали термические повреждения

Как стало известно “Ъ”, причиной возгорания, уничтожившего Lamborghini в центре Москвы 5 августа этого года, стало «воспламенение паров моторного масла». К таким выводам пришли специалисты судебно-экспертного центра противопожарной службы, исследовавшие остатки суперкара. При этом установить точное место, где произошла разгерметизация масляной системы автомобиля, эксперты не смогли «из-за значительных термических повреждений». Выводы центра вместе с заключениями частных экспертов будут приобщены к иску 21-летнего водителя, поданному в Пресненский райсуд столицы к индивидуальному предпринимателю, сдававшему в прокат автомобиль.

От сгоревшего суперкара осталось так мало, что эксперты не смогли установить точную причину ЧП

От сгоревшего суперкара осталось так мало, что эксперты не смогли установить точную причину ЧП

Фото: АГН «Москва»

От сгоревшего суперкара осталось так мало, что эксперты не смогли установить точную причину ЧП

Фото: АГН «Москва»

По данным “Ъ”, свои выводы о причинах пожара, уничтожившего 5 августа этого года Lamborghini в самом центре Москвы, сделали специалисты Судебно-экспертного центра федеральной противопожарной службы по городу Москве (ФГБУ СЭЦ ФПС). Результаты заняли несколько строчек. Было установлено, что очаг пожара находился в «задней левой части моторного отсека автомобиля Lamborghini Aventador». Таким образом, эксперты подтвердили слова очевидцев, что пламя вспыхнуло в расположенном в задней части суперкара моторе. При этом специалисты уточнили, что причиной пожара «послужило воспламенение паров моторного масла, выходившего под давлением в объем моторного отсека из разгерметизировавшейся масляной системы от нагретых деталей системы выпуска отработавших газов». Указать конкретное место разгерметизации невозможно из-за «значительных термических повреждений, полученных деталями моторного отсека автомобиля».

«Фактически государственные эксперты подтвердили слова моего доверителя о том, что машина загорелась на ходу из-за технической неисправности и пожар не находится в причинно-следственной связи с действиями арендатора, который исполнил все условия по договору аренды»,— заявил “Ъ” адвокат Марк Мина, представляющий интересы 21-летнего студента одного из столичных вузов Кирилла Семенова. Последний 4 августа заключил договор аренды Lamborghini Aventador S Roadster. Молодой человек с момента получения водительских прав в 18 лет периодически обращается в автосалон на Новом Арбате, предлагающий как прокат элитных и спортивных авто, так и сдачу их в аренду с водителем, и попробовал едва ли не все машины. В интернете салон позиционирует себя как компания MoscowDreamCars, имеющая солидный автопарк и представительства на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге и на улице Голубая в Сочи. Прокат мотоцикла или автомобиля стоит от 20 тыс. до 200 тыс. руб. в сутки. При этом на сайте указано, что салон — это на самом деле ИП Екатерина Эрдес, с которой и заключил договор студент. Как утверждает сам молодой человек, к качеству машин MoscowDreamCars и их обслуживанию у него и раньше были некоторые претензии. А с Lamborghini Aventador S Roadster они начались почти сразу — на ходу стали отваливаться огни подсветки госномера, что затруднило его видимость и привлекло внимание инспекторов ГАИ. А на следующий день суперкар и вовсе заглох на ходу возле ГУМа. Прибывшие сотрудники автосалона смогли «реанимировать» Lamborghini, долив бензин и «прикурив» его аккумулятор старым дедовским способом. Но через пару часов машины вспыхнула на ходу.

Кирилл Семенов утверждает, что при пожаре у него сгорела сумка с документами, ключами, телефоном и 1,7 млн руб. В связи с этим молодой человек подал иск к госпоже Эрдес в Пресненский райсуд Москвы о возмещении ущерба.

Представители автосалона после пожара требовали от студента расписку об ответственности за сгоревший Lamborghini. Оказалось, что ввезенный в 2022 года в Россию Lamborghini имеет оценочную стоимость 35 млн руб., однако был застрахован только на 17,5 млн, а потому молодому человеку якобы надо заплатить разницу.

«Заключение экспертов ФГБУ СЭЦ ФПС будет приобщено к иску»,— отметил господин Мина, уточнив, что заседания ориентировочно могут начаться в конце октября. Руководитель департамента правовой защиты национального комитета противодействия коррупции в РФ Ольга Лукманова, также консультирующая Кирилла Семенова, заявила, в свою очередь, что к выводам экспертов МЧС будет добавлены и результаты исследования частных специалистов. По ее словам, они также пришли к выводу, что огонь вспыхнул в «левой задней части моторного отсека» Lamborghini и что причиной возгорания стало попадание масла на раскаленные детали из-за разгерметизации. Как они считают, аварийная ситуация произошла при «штатной эксплуатации» автомобиля, «носит чисто технический характер» и «не состоит в причинной связи с действиями водителя». Правда, что именно послужило причиной ЧП — «некачественные ремонтные работы», «неквалифицированное техническое обслуживание», «механический износ» или же «заводской брак», экспертам «не представилось возможным» установить «ввиду практически полного уничтожения узлов и агрегатов данного транспортного средства при пожаре».

Адвокат Екатерины Эрдес заявил “Ъ”, что сможет предоставить комментарии относительно сложившейся ситуации и позиции своей доверительницы позже.

Сергей Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...