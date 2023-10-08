Правительство выделило на реставрацию смоленской усадьбы Высокое 392,5 млн рублей

Правительство России выделило 392,5 млн руб. на реставрацию усадьбы Высокое (Шереметьевых) в Смоленской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды имения графов Шереметьевых "Высокое"

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Виды имения графов Шереметьевых "Высокое"

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

«В Новодугинском районе Смоленской области планируется отреставрировать несколько зданий на территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Высокое". Распоряжение о выделении на эти цели более 392,5 млн руб. подписал председатель правительства Михаил Мишустин»,— говорится в сообщении.

В ремонте, как написано в материале, нуждаются пять зданий, возраст которых превышает 160 лет. Все работы планируют завершить до конца 2023 года.

Работы по восстановлению пройдут в рамках госпрограммы «Развитие образования». На сайте правительства сказано, что по окончании реставрации в усадьбе будут жить и учиться студенты колледжа, который входит в состав областного лицея-интерната «Феникс».

Петр Бузлаев