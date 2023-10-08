В МЧС Петербурга отчитались о десятках автомобилей, поврежденных деревьями

За прошедшие сутки сотрудники главного управления МЧС по Петербургу совершили 163 выезда, чтобы устранить последствия от падения деревьев или предотвратить угрозу их падения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник МЧС устраняет последствия урагана.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Сотрудник МЧС устраняет последствия урагана.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

По данным ведомства, от поваленных сильным ветром деревьев пострадали 28 автомобилей. Петербургские спасатели за прошедшие сутки совершили 186 выездов, связанных с устранением последствий непогоды. 23 выезда были связаны с устранением угрозы падения конструкций, которые слабо закреплены.

От стихии пострадали не только деревья и машины, но и автобусные остановки. В Красносельском районе на улице Рихарда Зорге ветер повалил автобусную остановку на землю. В Адмиралтейском районе на площади Труда ветром разбило стекло на автобусной остановке, в результате чего женщина порезалась разбитым стеклом.

В МЧС предупредили, что непогода в Петербурге продолжится и 8 октября: будут идти дождь и мокрый снег, ожидается сильный порывистый ветер. Температура будет колебаться от +3 до +5 градусов, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

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