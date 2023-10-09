Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еще одна война

Сергей Строкань об особенностях эпохи, в которую вспыхнул новый конфликт

Нападение на Израиль боевиков «Хамаса», вызвавшее сильнейшее потрясение и самое масштабное за последние полвека кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта, вынуждает сделать шокирующие выводы.

Сергей Строкань

Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вывод первый — реакция мировых игроков оказалась на удивление вялой, не соответствующей масштабу конфликта, который заставил израильтян вспомнить самые трагические события в истории еврейского народа, включая холокост.

На этом фоне в мировых откликах все свелось к многократно повторявшимся выражениям «глубокой озабоченности», призывам к «сдержанности» и поиску дипломатических решений путем переговоров.

Эта дежурная декларативность местами и вовсе выглядела бессмысленной, учитывая, что никаких переговоров между сторонами конфликта — Израилем и «Хамасом» — быть не может.

Реакция на боль и страдания израильтян позволяет поставить международному сообществу тревожный диагноз: в мире явно снижен болевой порог, способность откликаться на трагедии ужасающего масштаба.

Эта ситуация имеет вполне очевидное объяснение.

Нападение боевиков на Израиль произошло в условиях поступающих месяц за месяцем в ежедневном режиме видеосвидетельств и сообщений о все новых жертвах конфликтов на Украине и в Карабахе. В итоге многократно повторяемая трагедия воспринимается как обыденность. Тем более когда число погибших исчисляется десятками тысяч и счетчик жертв щелкает неумолимо. Учитывая это, беспрецедентные для Израиля масштабы потерь в несколько сотен человек выглядят просто как примета наступившей турбулентной эпохи.

Второй шокирующий вывод — это проявившийся в полной мере паралич мировой дипломатии, до этого ставший системным явлением, которое можно наблюдать применительно к Украине и другим международным кризисам.

В начале 90-х годов прошлого века США и Россия стали так называемыми коспонсорами ближневосточного мирного процесса, объединившими усилия, чтобы усадить за стол переговоров израильских и палестинских лидеров. Но кто сейчас помнит часто мелькавшее тогда слово «коспонсор»?

В начале 2000-х годов для посредничества в ближневосточном урегулировании была создана так называемая ближневосточная четверка, или квартет (США, Россия, ЕС, ООН).

Но сегодня в условиях самого серьезного раскола мира, вызванного конфликтом на Украине, «ближневосточный квартет», как и коспонсоры мирного процесса на Ближнем Востоке,— это уже история. Мировые державы, оказавшиеся по разные стороны баррикад, утратили способность к коллективной дипломатии. Это привело к коллапсу прежних механизмов урегулирования, идет ли речь об Украине, Карабахе или Ближнем Востоке.

Неудивительно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разруливать конфликт с Израилем саму палестинскую администрацию, в то время как палестинский лидер Махмуд Аббас в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном дал понять, что этим должно заниматься мировое сообщество, а не палестинские власти.

В ситуации еще одной палестино-израильской войны максимум, на что можно рассчитывать,— это парад конкурирующих мирных инициатив отдельных государств или групп государств, где будет много пиара, мало реальной дипломатии и будет действовать принцип «сам себе режиссер».

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...