Еще одна война

Нападение на Израиль боевиков «Хамаса», вызвавшее сильнейшее потрясение и самое масштабное за последние полвека кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта, вынуждает сделать шокирующие выводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вывод первый — реакция мировых игроков оказалась на удивление вялой, не соответствующей масштабу конфликта, который заставил израильтян вспомнить самые трагические события в истории еврейского народа, включая холокост.

На этом фоне в мировых откликах все свелось к многократно повторявшимся выражениям «глубокой озабоченности», призывам к «сдержанности» и поиску дипломатических решений путем переговоров.

Эта дежурная декларативность местами и вовсе выглядела бессмысленной, учитывая, что никаких переговоров между сторонами конфликта — Израилем и «Хамасом» — быть не может.

Реакция на боль и страдания израильтян позволяет поставить международному сообществу тревожный диагноз: в мире явно снижен болевой порог, способность откликаться на трагедии ужасающего масштаба.

Эта ситуация имеет вполне очевидное объяснение.

Нападение боевиков на Израиль произошло в условиях поступающих месяц за месяцем в ежедневном режиме видеосвидетельств и сообщений о все новых жертвах конфликтов на Украине и в Карабахе. В итоге многократно повторяемая трагедия воспринимается как обыденность. Тем более когда число погибших исчисляется десятками тысяч и счетчик жертв щелкает неумолимо. Учитывая это, беспрецедентные для Израиля масштабы потерь в несколько сотен человек выглядят просто как примета наступившей турбулентной эпохи.

Второй шокирующий вывод — это проявившийся в полной мере паралич мировой дипломатии, до этого ставший системным явлением, которое можно наблюдать применительно к Украине и другим международным кризисам.

В начале 90-х годов прошлого века США и Россия стали так называемыми коспонсорами ближневосточного мирного процесса, объединившими усилия, чтобы усадить за стол переговоров израильских и палестинских лидеров. Но кто сейчас помнит часто мелькавшее тогда слово «коспонсор»?

В начале 2000-х годов для посредничества в ближневосточном урегулировании была создана так называемая ближневосточная четверка, или квартет (США, Россия, ЕС, ООН).

Но сегодня в условиях самого серьезного раскола мира, вызванного конфликтом на Украине, «ближневосточный квартет», как и коспонсоры мирного процесса на Ближнем Востоке,— это уже история. Мировые державы, оказавшиеся по разные стороны баррикад, утратили способность к коллективной дипломатии. Это привело к коллапсу прежних механизмов урегулирования, идет ли речь об Украине, Карабахе или Ближнем Востоке.

Неудивительно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал разруливать конфликт с Израилем саму палестинскую администрацию, в то время как палестинский лидер Махмуд Аббас в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном дал понять, что этим должно заниматься мировое сообщество, а не палестинские власти.

В ситуации еще одной палестино-израильской войны максимум, на что можно рассчитывать,— это парад конкурирующих мирных инициатив отдельных государств или групп государств, где будет много пиара, мало реальной дипломатии и будет действовать принцип «сам себе режиссер».

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”