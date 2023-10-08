Пермский НОЦ получит средства от краевых властей на разработку беспилотников

Краевые власти выделят средства пермскому НОЦ «Рациональное недропользование» на создание научно-производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона о краевом бюджете на 2024–2026 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего НОЦ с 2024 по 2026 год получит из краевого бюджета 302 млн руб. на реализацию мероприятий и разработку тех или иных видов технологий, в том числе и разработку БПЛА. В 2024 году центр получит 120,5 млн руб., в 2025-м — 114,1 млн руб., в 2026-м — 67,3 млн руб.

Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» — это научно-образовательный центр мирового уровня, созданный в 2019 году. Центр занимается построением экосистемы, обеспечивающей технологические прорывы в недропользовании благодаря потенциалу активной и талантливой молодежи России.