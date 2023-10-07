«Краснодар» вытянул три очка

В 11-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар», проигрывая «Ростову» — 0:2, проявил завидные морально-волевые качества и победил — 3:2. С 27 очками он продолжает лидировать в премьер-лиге. На третье место с 20 баллами вышел «Зенит», который разобрался с «Сочи» — 2:0. «Локомотив», добившись ничьей с «Уралом» — 2:2, с 19 очками переместился на четвертую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Краснодар» и «Ростов»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Матч между командами «Краснодар» и «Ростов»

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Программу 11-го тура открыл матч «Урала» с «Локомотивом». Москвичи находились на третьем месте, а екатеринбуржцы — на восьмом, но их разделяли всего три очка. Уже в дебюте команды обменялись голами. Артем Дзюба отправил в сетку мяч, который отскочил от голкипера хозяев Ильи Помазуна после прострела слева Наира Тикнизяна. А вскоре почти двухметровый Силвие Бегич сравнял счет ударом головой, выиграв борьбу в штрафной площади у тоже достаточно рослого Евгения Морозова. В первом тайме у тех и других были еще моменты, однако реализовать их не удалось.

Во втором тайме Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед, ловко сыграв на подборе и проткнув мяч в ворота из-под того же Морозова.

При этом екатеринбуржцы продолжали жалить «Локомотив» и отчасти в награду за активный футбол получили пенальти, когда Тикнизян неудачно выставил руку при подаче углового. Но вратарь Илья Лантратов выручил гостей, причем дважды, так как судьи предоставили его тезке Ишкову возможность реабилитироваться за неудачную первую попытку и перебить 11-метровый. А после этого двойного спасения подопечные Михаила Галактионова вырвали ничью в огненной концовке — 2:2.

На 96-й минуте центральный защитник Лукас Фасон, который ранее едва не забил сам, отдал голевую передачу Тимуру Сулейманову буквально на пустой створ. Хотя потом Максим Глушенков мог и вовсе принести «Локомотиву» победу, но тут уже Помазун спас «Урал».

Взяв в Екатеринбурге лишь одно очко, железнодорожники зажгли зеленый свет перед «Зенитом» и открыли ему путь на третье место. Петербуржцам надо было только одолеть в гостях погрузившийся на дно турнирной таблицы «Сочи». Эта задача не представляла особой сложности. К тому же в начале встречи Клаудиньо отличился с пенальти, назначенного за игру рукой Кирилла Заики.

Тем не менее черноморцы доставили чемпиону неприятности и чуть не отквитали пропущенный гол усилиями Мартина Крамарича, который попал в перекладину. Но если они не использовали свои шансы, то у «Зенита» очередной, уже девятый мяч заколотил лучший бомбардир чемпионата Матео Кассьерра. Впрочем, в данном случае колумбиец, которому ассистировали Дуглас Сантос и Иван Сергеев, скорее бил на технику, чем на силу.

«Сочи» пытался что-то придумать и при счете 0:2, однако без покинувшего поле из-за травмы Кристиана Нобоа это уже получалось хуже. Гости тоже не фонтанировали креативными идеями в нападении и просто довели матч до победы без лишних приключений.

«Зенит» набрал 20 очков и на одно опередил «Локомотив», поднявшись на третью строчку.

Лидер чемпионата «Краснодар» тоже встречался с командой из нижней части таблицы — «Ростовом», который располагался на 12-м месте, а после того как «Балтика» выиграла — 1:0 — у «Оренбурга», опустился на 13-е. Правда, записывать клуб с берегов Дона в аутсайдеры все же не стоило. То, что желто-синие сохраняют боеспособность, они доказали в том числе в предыдущем матче с «Уралом», когда ушли от поражения с 0:2.

Вот и в Краснодаре ростовчане выглядели вполне конкурентно, а в первом тайме даже заметно лучше хозяев. Именно гости владели инициативой и больше времени проводили на чужой половине поля. Прорвать самую надежную оборону в Российской премьер-лиге им все равно было трудно, но как только она допустила грубую ошибку — сразу наказали. Точнее, ошибся голкипер Матвей Сафонов, который будто забыл, что его бывший одноклубник Алексей Ионов уже выступает за «Ростов», и как родному выложил ему мяч. Тот мгновенно сориентировался, осуществил экспресс-доставку в штрафную, и Данил Глебов сочным ударом поразил ворота.

Затем Сафонов почти привез еще один гол, когда подарил мяч Мохаммаду Мохеби, но иранец принял неправильное решение и вместо того, чтобы самостоятельно завершить эпизод, сыграл на Ионова, которого успел перекрыть Александр Черников. Зато Мохеби грамотно распорядился следующим моментом и мощно пробил под планку после скидки Егора Голенкова. «Ростов» повел — 2:0, и «Краснодар» в нынешнем чемпионате еще не был так близок к провалу.

Только во втором тайме кубанцы вспомнили, что это они лидеры РПЛ, а не их соперник. Эдуард Сперцян довольно рано сократил разницу, зарядив в нижний угол из-за штрафной. Потом напомнил о себе и Джон Кордоба, в своем фирменном стиле протаранивший центральных защитников и убежавший один на один с вратарем. Сергей Песьяков еле-еле отбился от колумбийца.

Вообще, ростовчане не так давно уже упустили две победы, когда вели с комфортным преимуществом «плюс два». И сейчас опять наступили на те же грабли.

И если Кади Боржис промахнулся из убойного положения, то стандартный угловой в исполнении Сперцяна оказался результативным. Нападающий гостей Николай Комличенко хотел помочь в защите, но крайне неудачно выпрыгнул на мяч и срезал его в собственные ворота.

Более того, «Ростов» в конце концов не удержал даже ничью. На 95-й минуте Кордоба нанес трехочковый удар, и черно-зеленые вытянули эту тяжелейшую игру — 3:2. У «Краснодара» стало 27 очков, и он по-прежнему остается единственной командой, имеющей ноль в графе «поражения».

Александр Ильин