Путин покатал Мирзиёева и Токаева на внедорожнике Aurus

Президент России Владимир Путин прокатил на внедорожнике Aurus своих коллег из Узбекистана и Казахстана — Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарт Токаева, следует из видео, опубликованного ТАСС.

Сегодня, 7 октября, президенты встретились в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Главы государств дали старт поставкам российского газа в Узбекистан и Казахстан.

В середине сентября Владимир Путин продемонстрировал Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который прибыл с визитом во Владивосток.

Aurus — семейство российских автомобилей представительского и высшего класса. Разработкой автомобилей занимается научный центр ФГУП «НАМИ», ему же принадлежит контрольный пакет акций Aurus. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что российские депутаты пересядут с иномарок на автомобили Aurus, Lada и «Москвич».