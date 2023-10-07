Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение на территории всей страны

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Министр также отдал приказ набрать добровольцев в силы правопорядка. Армия, по его словам, приведена в полную боевую готовность.

Господин Бен-Гвир добавил, что с момента начала атак со стороны сектора Газа как минимум 22 человека погибли, более 500 пострадали, еще нескольких мирных жителей взяли в плен.

Утром палестинская исламистская группировка «Хамас» начала ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства.

В ответ на действия «Хамаса» Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в палестинском секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант назвал происходящее войной и пообещал, что Израиль ее выиграет.

Петр Бузлаев